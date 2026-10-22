सूर्यकुमार यादव से तुलना गलत, न्यूजीलैंड में सीरीज जीतकर सीने पर स्टार लगवा सकते हैं श्रेयस अय्यर

IND vs NZ टी20 सीरीज कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए काफी अहम होगी। अय्यर की कप्तानी में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार के बाद भारत विदेशी सरजमीं पर अपनी धाक जमाना चाहेगा।

श्रेयस अय्यर के टी20 कप्तान बनने के बाद अकसर उनकी तूलना पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव से होती है। सूर्या ने भारत को 2026 टी20 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि बल्ले से खराब फॉर्म के चलते उन्हें टी20 टीम से बाहर कर दिया गया, उनकी जगह अय्यर को अचानक टीम की बागडोस सौंपी गई। सूर्या की कप्तानी में भारत ने लगातार टी20 सीरीज जीती, मगर जैसे ही अय्यर के हाथों में कमान आई तो टीम इंडिया को आयरलैंड जैसी छोटी टीम के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा, वहीं इंग्लैंड से टीम इंडिया 0-4 से हारी। लगातार दो सीरीज में सूपड़ा साफ कराने के बाद अय्यर की कप्तानी पर सवाल उठने लगे और उनकी तुलना सूर्यकुमार यादव से होने लगी। हालांकि भारत ने इसके बाद जिम्बाब्वे में टी20 सीरीज जीती, घर पर अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज को हराया, मगर बड़ी टीमों के खिलाफ विदेश में जीतने की कसक अभी भी बाकी है। इस बीच पूर्व भारतीय बैटिंग कोच ने कहा कि श्रेयस अय्यर की तुलना सूर्यकुमार यादव से करना ठीक नहीं है। उन्होंने इसके पीछे का कारण भी बताया।

सूर्या की कप्तानी में घर पर हुए ज्यादातर मैच अभिषेक नायर ने JioHotstar के ‘आउट ऑर नॉट आउट’ में कहा, “यह इस बारे में नहीं है कि वह सूर्या के मुकाबले लायक है या नहीं, क्योंकि उस समय, इंडिया ने इंडिया में बहुत सारी सीरीज खेली थीं। वे ज्यादा ट्रैवल नहीं करते थे।

श्रेयस अय्यर के कप्तानी संभालने के बाद, वे इंग्लैंड गए, जिम्बाब्वे गए, जापान गए और अब वे न्यूज़ीलैंड जा रहे हैं। इसलिए, बहुत सारे T20I घर से बाहर खेले जा रहे हैं। मुझे याद है कि, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के दौरान, हम बाहर की तुलना में घर पर और सबकॉन्टिनेंटल कंडीशन में ज्यादा खेल रहे थे। इसलिए, वह तुलना तो हो ही नहीं सकती।”

न्यूजीलैंड में सीरीज जीतकर सीने पर स्टार लगवा सकते हैं श्रेयस अय्यर नायर का मानना ​​है कि न्यूजीलैंड में जीतना अय्यर के लिए टीम में उनकी जगह बनाने के लिए खास तौर पर फायदेमंद होगा, क्योंकि उन्हें अनजान हालात में ढलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा, "जब भी आप न्यूजीलैंड जाते हैं और विदेशी हालात में जीतते हैं, तो मुझे लगता है कि कप्तान को टीम पर कंट्रोल महसूस होगा और वह अपने आस-पास के सभी लोगों का सम्मान जीतेगा, क्योंकि वहीं आपको सबसे ज्यादा जज किया जाता है।