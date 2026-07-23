महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली से भी आगे निकले श्रेयस अय्यर, बनाया शर्मिंदा करने वाला रिकॉर्ड
जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के साथ श्रेयस अय्यर के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड और दर्ज हुआ है। इस कड़ी में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसे पूर्व कप्तानों को पीछे छोड़ दिया है।
जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन टी-20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 7 विकेट से जीत मिली है। यह बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली जीत है। एक जीत हासिल करने के लिए उन्हें पूरे 8 मैच लग गए, जिनमें से 6 में हार का सामना करना पड़ा और एक बेनतीजा रहा। हालांकि, आखिरकार भारत का हार का सिलसिला समाप्त हो गया है। भले ही हार का सिलसिला खत्म हुआ हो, लेकिन श्रेयस अय्यर ने एक कप्तान के तौर पर शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने सबसे लंबा हार का सिलसिला तय किया है। जून 2026 से लेकर जुलाई 2026 तक भारतीय टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 7 मैचों तक नहीं जीत सकी। यह सिलसिला 23 जुलाई 2026 को आठवें मैच में खत्म हुआ। इस दौरान उन्हें 6 हार और एक मैच बेनतीजा मिला। श्रेयस अय्यर से पहले भारत के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे लंबा हार का सिलसिला चार मैचों का एक बार 2009 में था और एक 2021 में था। 2009 में महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टी-20 टीम की कप्तानी कर रहे थे। तब टीम इंडिया ने जून 2009 से लेकर दिसंबर 2009 तक लगातर चार मैच हारे थे। साल 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने जुलाई 2021 से लेकर अक्टूबर 2021 तक 4 मुकाबले हारे थे। श्रेयस अय्यर महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली से इस मामले में काफी आगे नजर आते हैं। कहां तो 4 लगातार मैचों की हार और कहां 7 मैचों तक बिना जीत के रहना, दोनों में काफी अंतर है।
T20I में भारत के लिए बिना जीत वाले सबसे लंबे सिलसिले
7 - जून 2026 - जुलाई 2026 (6 हार, 1 NR) - यह सिलसिला आज खत्म हुआ
4 - जून 2009 - दिसंबर 2009 (4 हार)
4 - जुलाई 2021 - अक्टूबर 2021 (4 हार)
गुरुवार, 23 जुलाई यानी आज खेले गए मुकाबले की बात करें तो भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया जो सही साबित हुआ। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 125 रन बनाए और 126 का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य को भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर 13.2 ओवर में ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंदों में तूफानी फिफ्टी जड़ी। वे 19 गेंदों का सामना करते हुए 263 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 50 रन बनाकर आउट हुए। मयंक यादव ने चार ओवर की गेंदबाजी में 18 रन देकर 2 विकेट हासिल किया। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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