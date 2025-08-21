Shreyas Iyer selection conundrum continue now MSK Prasad asks questions to Indian Selectors श्रेयस अय्यर को लेकर अजीत अगरकर ने बोला 'झूठ', पूर्व चीफ सिलेक्टर ने खोल दी पोल; जानें पूरा मामला, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shreyas Iyer selection conundrum continue now MSK Prasad asks questions to Indian Selectors

श्रेयस अय्यर को लेकर अजीत अगरकर ने बोला 'झूठ', पूर्व चीफ सिलेक्टर ने खोल दी पोल; जानें पूरा मामला

प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा था कि वे 15 सदस्यीय टीम पिक कर सकते थे। एशिया कप के लिए 17 खिलाड़ी चुनने का प्रावधान है तो 15 खिलाड़ी चुनने की दलील से अजीत अगरकर बच सकते थे।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 21 Aug 2025 09:58 PM
share Share
Follow Us on
श्रेयस अय्यर को लेकर अजीत अगरकर ने बोला 'झूठ', पूर्व चीफ सिलेक्टर ने खोल दी पोल; जानें पूरा मामला

टी20 एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का सिलेक्शन मंगलवार 19 अगस्त की दोपहर को हुआ था। इस बात को दो दिन बीत चुके हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर को लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि उनका चयन 15 सदस्यीय टीम में क्यों नहीं हुआ? पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान, आकाश चोपड़ा और आर अश्विन समेत कई दिग्गजों ने सिलेक्शन कमिटी से सवाल भी किया है। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने श्रेयस को नहीं चुने जाने का कारण भी बताया था, लेकिन इसमें उन्होंने जाने अनजाने में एक झूठ भी बोल दिया था। अब पूर्व चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने सिलेक्शन कमिटी से एक बड़ा सवाल किया है और पूछा कि आपके पास जब 17 सदस्यीय टीम चुनने की लिबर्टी थी तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया?

सिलेक्शन को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा था कि वे 15 सदस्यीय टीम ही पिक कर सकते थे, लेकिन एशिया कप 2025 के नियमों को लेकर एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आप 17 सदस्यीय टीम चुन सकते हैं और 8 सपोर्ट स्टाफ के सदस्य रख सकते हैं। हालांकि, अगरकर ने सिलेक्शन को लेकर 15 सदस्यीय टीम की दुहाई दी। अगर देखा जाए तो वे 17 सदस्यीय टीम भी चुनते तो उसमें भी श्रेयस अय्यर का नाम नहीं होता, क्योंकि जो 5 रिजर्व खिलाड़ी सिलेक्शन कमिटी ने चुने हैं, उनमें भी श्रेयस नहीं हैं।

ये भी पढ़ें:वुमेंस DPL के फाइनलिस्ट हुए फाइनल, इन 2 टीमों में होगी खिताबी भिड़ंत

अजीत अगरकर ने श्रेयस को लेकर कहा था, "श्रेयस की बात करें तो, मुझे आप (पत्रकार से कहा था) बताओ कि वह किसकी जगह ले सकते हैं। फिर से, मैं कहता हूं इसमें न तो उसकी कोई गलती है और न ही हमारी। बस हम सिर्फ 15 खिलाड़ियों को ही चुन सकते हैं और फिलहाल उसे अपने मौके का इंतजार करना होगा।" यशस्वी को लेकर उन्होंने कहा था, "यशस्वी के मामले में, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अभिषेक शर्मा के साथ...पिछले कुछ महीनों या एक साल में उन्होंने टीम के साथ रहते हुए जो किया है और साथ ही वह थोड़ी-बहुत गेंदबाजी भी कर सकते हैं। इससे हमें कप्तान की जरूरत पड़ने पर कुछ विकल्प मिलते हैं। इनमें से एक खिलाड़ी तो हमेशा ही टीम से बाहर रहेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यशस्वी को अपने मौके के लिए इंतजार करना पड़ेगा।"

चूंकि, एशिया कप के लिए 17 खिलाड़ी चुनने का प्रावधान है तो 15 खिलाड़ी चुनने की दलील से अजीत अगरकर बच सकते थे। इस पर पूर्व चीफ सिलेक्टर एमएसके प्रसाद ने अपना नजरिया पेश किया। उन्होंने क्रिकबज से बात करते हुए कहा, “मेरा मुद्दा सिर्फ अय्यर का नहीं है, बल्कि मोहम्मद सिराज का भी है। अगर उन्हें वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम नहीं दिया गया है, तो उन्हें टीम में होना चाहिए था। पिछले एशिया कप (50 ओवर) फाइनल में वह प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। दूसरी बात ये कि जब उनके पास 17 खिलाड़ियों को चुनने का विकल्प था, तो वे पूरी टीम के साथ जा सकते थे। मैं तीन में से दो को शामिल करता - अय्यर, सिराज और जायसवाल।”

ये भी पढ़ें:गिल को बैक करने में कोई समस्या नहीं, मगर यशस्वी का क्या? पूर्व क्रिकेटर का सवाल

उन्होंने आगे माना, “हालांकि, मैं यह भी समझ सकता हूं कि उन्होंने 17 खिलाड़ियों को चुनने से क्यों परहेज किया होगा? बेंच पर बहुत सारे खिलाड़ियों के होने से प्लेइंग इलेवन पर दबाव पड़ता है।” इसको लेकर बीसीसीआई के एक सूत्र ने क्रिकबज को बताया, "चूंकि सभी जरूरी स्थान कवर हो चुके थे, इसलिए चयनकर्ताओं को लगा कि 17 खिलाड़ियों को चुनने की कोई जरूरत नहीं है।" सभी भाग लेने वाले देशों ने अपनी टीमों की घोषणा नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान और हांगकांग ने पुष्टि की है कि वे 17 सदस्यीय टीम उतारेंगे। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली कमिटी ने ये भी शायद दिमाग में रखा होगा कि वर्ल्ड कप में भी 15 सदस्यीय टीम ही होगी तो अभी भी 15 सदस्यीय टीम का ही चयन करना चाहिए।