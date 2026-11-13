शर्मनाक हार से टूटे श्रेयस अय्यर, बोले- ऐसा लग रहा था कि हम आसानी से जीत जाएंगे, मगर…
न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे मैच में टीम इंडिया को मिली शर्मनाक हार से श्रेयस अय्यर व्यथित नजर आए। उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा था कि हम आसानी से जीत जाएंगे, मगर गेंद अंदर-बाहर हुई और फिर हम संभल नहीं सके।
टीम इंडिया को 244 रनों से चौथे वनडे मैच में हार मिली। इस हार के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सीरीज 2-1 की स्कोरलाइन पर पहुंच गई है। यहां से भारत सीरीज जीत भी सकता है और न्यूजीलैंड के पास सीरीज को बराबर करने का मौका है। इसका फैसला रविवार 15 नवंबर को होने वाले आखिरी मैच होगा। हालांकि, इस शर्मनाक हार के बारे में बात करते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि इस हार को पचा पाना मुश्किल है। उन्होंने माना कि पहली पारी को देखकर ऐसा लग रहा था कि हम आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
श्रेयस अय्यर ने हार और टीम की खराब परफॉर्मेंस पर कहा, "मुझे लगता है, यह मानना मुश्किल है। पिच के मामले में पहली इनिंग और दूसरी इनिंग में बहुत बड़ा फर्क था, लेकिन मैट हेनरी ने पहली बॉल से ही सही एरिया में बॉलिंग की, इसका क्रेडिट भी उन्हें मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि यह जबरदस्त था।"
शॉर्ट-बॉल टैक्टिक्स और सरफेस पर आइडियल बॉलिंग लेंथ के इस्तेमाल पर उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि हमने पहली इनिंग में लगभग सब कुछ आजमाया, जिस तरह से वे राइजिंग पर खेल रहे थे और हमने सोचा कि विकेट बैटिंग के लिए बेहतर था, यह देखते हुए कि उसके बाद उन्होंने 330 (333) रन बनाए। जाहिर है, कुछ कैच छूटे, लेकिन गेम में ऐसा जरूर होता है।"
कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा है कि हमको लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्रेयस बोले, "जब हम ड्रेसिंग रूम में गए, तो हमने सोचा कि हम चेज में भी आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन जिस तरह से बॉल अंदर और बाहर सीम कर रही थी, आप अंदर से यह तय नहीं कर सकते थे कि मैं ऐसे खेलूंगा या अगर आपने विकेट देखे भी, तो किसी ने विकेट नहीं गंवाया। अच्छी डिलीवरी थीं।"
अगले मैच की तैयारी और सीरीज को जिंदा रखने पर कप्तान श्रेयस ने कहा, "जाहिर है, इस मैच को भूलना जरूरी है, बॉलिंग और बैटिंग में क्या गलत हुआ, इसका एनालिसिस करना है, लेकिन दिमाग में यह भी ज़रूरी है कि हमने दो गेम भी जीते हैं। इसलिए उससे बहुत प्रेरणा मिली और हम फ्रेश माइंडसेट के साथ उतरेंगे।" सीरीज का आखिरी मैच रविवार 15 नवंबर को इसी मैदान पर होना है। इससे तय होगा कि भारत इस सीरीज का विजेता होगा या फिर न्यूजीलैंड की टीम सीरीज को बराबर करने में सफल हो जाएगी, क्योंकि 4 में से दो मैच भारत ने जीते हैं, एक मैच रद्द हो गया था और एक मैच न्यूजीलैंड ने जीता है।
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