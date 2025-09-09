Shreyas Iyer reveals No one can understand the pain I went through I was totally paralyzed in one leg यह दर्द किसी को समझ नहीं आएगा...श्रेयस अय्यर का दावा, एक पैर हो गया था लकवाग्रस्त, Cricket Hindi News - Hindustan
यह दर्द किसी को समझ नहीं आएगा...श्रेयस अय्यर का दावा, एक पैर हो गया था लकवाग्रस्त

श्रेयस अय्यर ने दावा किया है कि उनका एक पैर एक समय पर लकवाग्रस्त हो गया था। उन्होंने आगे कहा कि यह दर्द किसी को समझ नहीं आएगा। 2023 में हुई इंजरी को लेकर भारतीय बल्लेबाज श्रेयस ने बड़ा खुलासा किया है। 

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 03:13 PM
भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने एक बड़ा दावा अपनी इंजरी को लेकर किया है, जो उन्हें 2023 में हुई थी। श्रेयस अय्यर ने बताया है कि उनका एक पैर पैरालाइज यानी लकवाग्रस्त हो गया था। पैर के अंगूठे तक दर्द पहुंच गया था, जो असहनीय था। श्रेयस ने कहा है कि कोई भी उस दर्द को समझ नहीं सकता। सर्जरी के दौरान की ये बात है, जो उन्होंने 2023 में कराई थी। वे लंबे समय तक भारतीय टीम से बाहर रहे थे। बाद में उन्होंने रिकवरी की और फिर भारतीय टीम में भी वापसी की।

दाएं हाथ के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने जीक्यू इंडिया से बात करते हुए 2023 की इंजरी को लेकर बताया, “कोई भी उस दर्द को नहीं समझ सकता जो मैंने सहा। मेरा एक पैर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था। रीढ़ की सर्जरी में, पीठ में रॉड डालकर भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन मेरी नस में दर्द वाकई बहुत खतरनाक था। दर्द भयानक था, मेरे छोटे से पैर के अंगूठे तक पहुंच गया था। यह बहुत डरावना था।”

श्रेयस अय्यर पिछले काफी समय से हर फॉर्मेट में रन बना रहे हैं, लेकिन टीम में उनकी जगह नहीं बन रही है, खासकर टी20 और टेस्ट टीम में। अब वे इंडिया ए के कप्तान बनाए गए हैं और आने वाले डोमेस्टिक सीजन में वे भारत की टेस्ट टीम में जगह बना सकते हैं। इंग्लैंड के दौरे पर टेस्ट टीम का वे हिस्सा नहीं थे और एशिया कप 2025 की टीम में भी शामिल नहीं हैं।

श्रेयस अय्यर को करियर में अब तक कई चोट लग चुकी हैं। यहां तक कि उनको एक बार तो इस चोट के कारण सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर होना पड़ा था। श्रेयस अय्यर ने एक रणजी मैच मिस कर दिया था, जिसको लेकर बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने कहा था कि वे फिट हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर ने कहा था कि वे फिट नहीं हैं।

