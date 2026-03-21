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पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर का चोट के कारण 7 किलो वजन हुआ कम, रिकवरी को बताया सबसे मुश्किल दौर

Mar 21, 2026 05:03 am ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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श्रेयस अय्यर ने आईपीएल 2026 से पहले अपनी चोट और रिकवरी की कठिन यात्रा पर खुलकर बात की है। श्रेयस अय्यर ने बताया कि सर्जरी के बाद उन्होंने रिकवरी के दौरान सात किलो वजह गंवाया था।

पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर का चोट के कारण 7 किलो वजन हुआ कम, रिकवरी को बताया सबसे मुश्किल दौर

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने अपनी चोट और सर्जरी के बाद हुई रिकवरी को लेकर खुलकर बात की है। श्रेयस अय्यर आईपीएल 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं और आगामी सीजन में पंजाब किंग्स की टीम का नेतृत्व करेंगे। पिछले सीजन उनकी कप्तानी में टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था। हालांकि इस बार श्रेयस अय्यर चोट से वापसी कर रहे हैं और बैटिंग की फॉर्म को लेकर भी संशय है। श्रेयस अय्यर ने कहा है कि गंभीर चोट लगने के बाद फुल फिटनेस हासिल करना उनके करियर के सबसे मुश्किल दौर में से एक था।

चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी रिकवरी के दौरान का अनुभव बताया और आगामी आईपीएल सीजन को लेकर अपनी रणनीति के बारे में बात की। अय्यर को हाल के दिनों में चोटों से भी जूझना पड़ा लेकिन अब वह पूरी तरह से फिट हैं। उन्होंने कहा, ''चोट के बाद वापसी करना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। मेरा वजन लगभग सात किलो कम हो गया था और उसे वापस पाने में काफी मेहनत लगी। लेकिन मुझे चुनौतियां पसंद हैं। मुझे खुशी है कि मैंने अपने जीवन के उस दौर को पार कर लिया है और मैं पूरी तरह फिट होकर टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहां वापस आया हूं।''

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भारत के उपकप्तान श्रेयस को 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया में पसली में चोट लगी थी। अक्टूबर में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में कैच लेने की प्रयास करते समय श्रेयस चोटिल हुए थे और इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में वापसी की थी। इस चोट के कारण वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज नहीं खेल पाए हैं।

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अय्यर ने मोहाली में फ्रेंचाइजी की जर्सी के अनावरण समारोह में कहा, ''यह वह समय है जब हम दो महीने तक एक परिवार की तरह रहते हैं। जितना अधिक समय हम साथ बिताते हैं, उतना ही हम एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। यही वह समय है जब हम अपने बीच सौहार्दपूर्ण संबंध मजबूत करते हैं।''

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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