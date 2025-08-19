Shreyas Iyer pure gold on the scale of performance but no place in the team for aisa cup difficult to digest Opinion : प्रदर्शन के पैमाने पर खरा सोना श्रेयस अय्यर के लिए टीम में जगह नहीं! ये बात कुछ हजम नहीं हुई, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shreyas Iyer pure gold on the scale of performance but no place in the team for aisa cup difficult to digest

Opinion : प्रदर्शन के पैमाने पर खरा सोना श्रेयस अय्यर के लिए टीम में जगह नहीं! ये बात कुछ हजम नहीं हुई

अगर प्रदर्शन टीम में शामिल किए जाने का इकलौता आधार है तो श्रेयस अय्यर की दावेदारी किसी भी अन्य खिलाड़ी की तुलना में ज्यादा मजबूत थी। पहले इंग्लैंड दौरे और अब एशिया कप टी20 के लिए स्क्वाड में उनको नजरअंदाज करना समझ से परे है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 19 Aug 2025 04:46 PM
'न उनकी कोई गलती है, न इसमें हमारी कोई गलती है। उन्हें अभी इंतजार करना होगा।' यह जवाब है मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का। सवाल था कि एशिया कप के लिए भारतीय दल में श्रेयस अय्यर को जगह क्यों नहीं मिली। अगरकर जवाब देते वक्त उल्टे सवाल पूछने लगे कि आप ही बताइए किसकी जगह पर उन्हें जगह दी जाए।

एशिया कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय दल का ऐलान हो चुका है। टीम में टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की बतौर उप-कप्तान वापसी हुई है। यशस्वी जायसवाल जगह नहीं बना पाए। लिस्ट में जसप्रीत बुमराह का नाम है। सबसे चौंकाने वाली बात श्रेयस अय्यर को एक बार फिर स्क्वाड में जगह नहीं मिलना है। चौंकाने वाली इसलिए कि अय्यर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम की बल्लेबाजी के रीढ़ थे। चौंकाने वाली इसलिए कि चैंपियंस ट्रॉफी के इस चैंपियन का बल्ला लगातार गरज रहा है। आईपीएल 2025 उसका गवाह है।

प्रदर्शन के पैमाने पर वह एकदम खरा सोना हैं, इसके बाद भी स्क्वाड में उनकी जगह नहीं बनी। अगर दमदार प्रदर्शन के बाद भी किसी खिलाड़ी को टीम में जगह नहीं मिल रही तो यह बात क्रिकेट फैंस को चुभेगी ही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह सवाल उठा। उनका जवाब था, 'उनकी कोई गलती नहीं है, न ही हमारी कोई गलती है। मुझे बताइए उन्हें किसकी जगह पर रखा जा सकता है। हमें अभी सिर्फ 15 खिलाड़ियों को चुनना था, उन्हें अपने मौके के लिए इंतजार करना होगा।'

श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन जितना दमदार है, उतना ही बचकाना अगरकर का जवाब है। क्या क्रिकेट में बैटिंग ऑर्डर पत्थर की लकीर है? और किसकी जगह पर, यह सवाल प्लेइंग इलेवन के चयन में आए तो उसका तुक भी है। क्या टीम में किसी खास बैटिंग ऑर्डर के लिए सिर्फ एक ही खिलाड़ी चुना गया है? बिल्कुल नहीं। यह स्क्वाड है, प्लेइंग इलेवन नहीं। आपके पास अगर किसी खास क्रम पर कोई मजबूत बल्लेबाज है तो उसके विकल्प के तौर पर भी तो किसी को स्क्वाड में जगह दी जा सकती है। एशिया कप बड़ा टूर्नामेंट है। उसमें आपके पास जितने दमदार विकल्प होंगे, टीम के लिए उतना ही अच्छा होगा।

अगरकर अगर यह पछ रहे कि अय्यर को किसकी जगह पर रखें तो क्या वह बताएंगे कि शुभमन गिल को किसकी जगह पर रखा? श्रेयस अय्यर का पिछले एक दो साल से जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, अगर उस तरह के प्रदर्शन से भी राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं बनती तो शायद इसका सीक्रेट अजीत अगरकर और अन्य चयनकर्ताओं को ही पता हो।

श्रेयस अय्यर ने अपना आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। बेंगलुरु में खेले गए उस मैच में उन्होंने 37 गेंद में 53 रन की पारी खेलकर भारत की 6 रन से जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। उसी साल वनडे वर्ल्ड कप भी था और वह टूर्नामेंट में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के चुनिंदा खिलाड़ियों में थे। उन्होंने वर्ल्ड कप के 11 मैचों की 11 पारियों में 66.25 के शानदार औसत से 530 रन बनाए।

आईपीएल 2025 में उन्होंने 17 मैच में 50.33 के औसत और 175.07 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ 604 रन ठोके। इस साल चैंपियंस ट्रॉफी में वह न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। अय्यर ने 5 मैच में 48.60 की औसत से 243 रन बनाए, जबकि रचिन के नाम 4 मैच में 263 रन रहे।

घरेलू क्रिकेट हो, अंतरराष्ट्रीय मैच हों या आईपीएल अय्यर की निरंतरता चौंकाने वाली है। उन्होंने 2024 के रणजी सीजन में 5 पारियों में 90 से ऊपर के औसत और 80 की स्ट्राइक रेट से 400 रन बनाए। उसी साल उन्होंने अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल चैंपियन बनाया। 2024-25 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने 200+ के स्ट्राइक रेट से 200 से ज्यादा रन बनाए, जो ट्वेंटी-ट्वेंटी फॉर्मेट में है।

अय्यर को इंग्लैंड दौरे के लिए भी नहीं चुना गया लेकिन वह टेस्ट सीरीज थी। एशिया कप टी20 टूर्नामेंट के लिए उनका नहीं चुना जाना शायद ही आसानी से किसी को पचेगा। खैर, चयनकर्ताओं की महिमा चयनकर्ता ही जानें। उनकी मर्जी। किसी को आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर सीधे टेस्ट में ले सकते हैं तो किसी को उसी आईपीएल में प्रदर्शन के आधार पर टी20 के लिए टीम के लायक नहीं समझेंगे।

एशिया कप के लिए घोषित 15 सदस्यीय भारतीय दल

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दूबे, अक्षर पटेल, जीतेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह

