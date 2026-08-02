कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के प्रदर्शन से गदगद टी20 क्रिकेट कप्तान श्रेयस अय्यर, की जमकर तारीफ
भारत के अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीट की प्रशंसा की है। भारत ने इस बार कुल 39 मेडल जीते हैं।
भारत के टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के प्रदर्शन की तारीफ की और रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन करने वाले मुक्केबाजों की खास तौर पर प्रशंसा की। भारतीय मुक्केबाजों ने सात स्वर्ण और तीन रजत जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और नौ कांस्य सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। भारत कुल पदकों की संख्या में मेजबान स्कॉटलैंड के साथ बराबरी पर है, लेकिन अधिक रजत पदकों के आधार पर वह आगे है।
भारतीय टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक्स पर लिखा ,'' टीम इंडिया का राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन। हमारे मुक्केबाजों ने ग्लास्गो में ढेरों स्वर्ण जीते। हमारे चैम्पियंस और पैरा खिलाड़ियों को देश को प्रेरित करने के लिये बधाई। भारत की जर्सी पहनने वाले हर खिलाड़ी पर गर्व है।''
ऑस्ट्रेलिया 70 स्वर्ण, 45 रजत और 55 कांस्य सहित कुल 170 पदकों के साथ शीर्ष है। इंग्लैंड 29 स्वर्ण, 45 रजत और 36 कांस्य सहित 110 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि कनाडा 19 स्वर्ण, 20 रजत और 24 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान (63 मेडल) पर है। भारत वर्ष 2030 में अहमदाबाद में अगले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह के दौरान खेलों की मेजबानी का औपचारिक 'हैंडओवर' भारत को किया जाएगा।
बॉक्सिंग में आए कुल 10 पदक
भारतीय मुक्केबाजों ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए स्वर्णिम पंच जड़े और कुल सात स्वर्ण तथा तीन रजत सहित दस पदक जीते। यह भारत का राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने तीन गोल्ड मेडल के अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रिकॉर्ड को कहीं पीछे छोड़ दिया है। इस उपलब्धि के साथ 2026 का इवेंट नई दिल्ली 2010, गोल्ड कोस्ट 2018 और बर्मिंघम 2022 से आगे निकलकर भारत का सबसे सफल बॉक्सिंग कैंपेन बन गया है।
साक्षी चौधरी (महिला 51किग्रा), प्रीति पवार (महिला 54किग्रा), जैस्मिन लंबोरिया (महिला 57किग्रा), प्रिया घनघस (महिला 60किग्रा), अरुंधति चौधरी (महिला 70किग्रा), सचिन सिवाच (पुरुष 60किग्रा) और अंकुश पंघाल (पुरुष 80किग्रा) ने स्वर्ण पदक जीते जबकि नरेंद्र बेरवाल (पुरुष 90किग्रा), जादुमणि सिंह मंडेन्गबाम (पुरुष 55किग्रा) और लवलीना बोरगोहेन (महिला 75किग्रा) के हिस्से में रजत पदक आये।
भारतीय जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग ने रविवार को राष्ट्रमंडल खेलों के महिलाओं के 78 किग्रा वर्ग के कांस्य पदक के प्लेऑफ में पूरा दमखम लगाया लेकिन कनाडा की कोराली गॉडबू से युको से हार गईं। इसके साथ ही भारत का जूडो अभियान रविवार को बिना किसी पदक के समाप्त हो गया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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