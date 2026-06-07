टी20 का कप्तान बनते ही श्रेयस अय्यर के बल्ले से निकली तूफानी पारी, सूर्यकुमार यादव को दिया मुंहतोड़ जवाब!

भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनने के बाद श्रेयस अय्यर के बल्ले से मुंबई टी20 लीग में धमाकेदार पारी निकली। इस पारी में खास बत यह रही कि उनकी यह पारी सूर्यकुमार यादव की टीम के खिलाफ आई।

श्रेयस अय्यर ने भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनते ही धमाकेदार पारी खेल डाली। उनकी यह पारी मुंबई टी20 लीग के दौरान आई। इस पारी में खास बात यह रही कि उनकी यह पारी और किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सूर्यकुमार यादव की टीम के खिलाफ आई, जिन्हें कुर्सी से हटाकर श्रेयस अय्यर को टी20 टीम की कप्तानी सौंपी गई है। बीसीसीआई ने शनिवार दोपहर आयरलैंड, इंग्लैंड दौरे के साथ एशियन गेम्स का स्क्वॉड का ऐलान कर श्रेयस अय्यर को नया कप्तान नियुक्त किया। दिन में भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनने के बाद अय्यर ने शाम में मुंबई टी20 लीग में 36 गेंदों पर 5 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 61 रनों की मैच जिताऊ पारी खेल डाली। उन्हें इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से भी नवाजा गया।

मुंबई टी20 लीग का 12वां मुकाबला शनिवार, 6 जून की शाम ट्रायम्फ्स नाइट्स MNE और SoBo मुंबई फाल्कन्स के बीच खेला गया। सूर्यकुमार यादव ट्रायम्फ्स नाइट्स के कप्तान हैं तो श्रेयस अय्यर मुंबई फाल्कन्स की टीम में बतौर बल्लेबाज खेल रहे हैं। उनकी टीम की कप्तानी अदित्य तरे कर रहे हैं।

पहले बैटिंग करते हुए ट्रायम्फ्स नाइट्स MNE की टीम ने सूर्यकुमार यादव की 48 रनों की पारी के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 147 रन बोर्ड पर लगाए। टी20 टीम की कप्तानी छिनने के बाद सूर्या ने 48 रनों की इस पारी में 3 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए।

148 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी SoBo मुंबई फाल्कन्स की टीम की शुरुआत तो अच्छी नहीं रही, मगर नंबर-4 पर आए श्रेयस अय्यर ने 36 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेल मैच ही पलट दिया। अय्यर की इस पारी के दम पर उनकी टीम 20 गेंदें और 5 विकेट शेष रहते आसानी से जीत गई। अय्यर ने अपनी इस पारी में 5 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए।