श्रेयस अय्यर के कैप्टेंसी करियर पर लगे 2 दाग, सूर्या से निकले आगे; सबसे ज्यादा टी20 मैच हारने वाले कप्तान
IND vs NZ चौथा टी20 हारते ही श्रेयस अय्यर के कप्टेंसी करियर पर 2 और दाग लग गए हैं। एक शर्मनाक लिस्ट में वह कोहली-सूर्या से आगे निकल गए हैं, जबकि दूसरी लिस्ट में रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है।
भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा टी20 हारते ही श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर दो और दाग लग गए हैं। 5 मैच की टी20 सीरीज के पहले तीन मुकाबलों में जीत की हैट्रिक लगाने वाली टीम इंडिया पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है, मगर चौथे टी20 में उन्हें मेजबानों ने 87 रनों के बड़े अंतर से धूल चटाई। कीवी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए ग्लेन फिलिप्स के शतक के दम पर 259 रन बोर्ड पर लगाए, जिसके जवाब में भारत निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 172 रन ही बना सका। इस हार ने भारत की बैटिंग की कमजोरियों को भी एक्सपोज किया। चौथा टी20 हारते ही श्रेयस अय्यर सेना देशों में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले भारतीय कप्तानों की लिस्ट में रोहित शर्मा के साथ संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं।
श्रेयस अय्यर ने की रोहित शर्मा के शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी
श्रेयस अय्यर अब SENA देशों में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले कप्तानों की लिस्ट में संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। अय्यर और रोहित शर्मा ने इन देशों में अपनी कप्तानी में 5-5 टी20 मैच हारे। हिटमैन ने जहां 14 मैचों में SENA देशों में कप्तानी करते हुए 5 मैच गंवाए थे, वहीं श्रेयस अय्यर के साथ ऐसा 8 मैचों में ही हो गया है। इंग्लैंड में 0-4 से सीरीज हारने के बाद न्यूजीलैंड में अय्यर को पहली हार का सामना करना पड़ा।
SENA में सबसे ज्यादा T20I हारने वाले भारतीय कप्तान (मैचों की संख्या)
11 - एमएस धोनी (23)
5 - श्रेयस अय्यर (8)*
5 - रोहित शर्मा (14)
4 - विराट कोहली (14)
3 - सूर्यकुमार (9)
वहीं भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 मैच हारने वाले कप्तानों की लिस्ट में अय्यर सूर्यकुमार यादव को पछाड़ चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। सूर्या ने भारत के लिए 50 मैचों में कप्तानी की जिसमें टीम इंडिया 8 बार ही हारी, जबकि अय्यर अभी तक 23 मैचों में 9 बार हार का सामना कर चुके हैं। अय्यर के रूप अब रोहित शर्मा, विराट कोहली और एमएस धोनी जैसे दिग्गज हैं।
सबसे ज़्यादा T20I हारने वाले भारतीय कप्तान (मैचों की संख्या)
28 - MS धोनी (70)
16 - विराट कोहली (48)
12 - रोहित शर्मा (62)
9 - श्रेयस अय्यर (23)*
8 - सूर्यकुमार (50)
5 - हार्दिक पांड्या (16)
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें