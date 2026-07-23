6 हार के बाद मिली पहली जीत पर क्या बोले श्रेयस अय्यर, किस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई?

श्रेयस अय्यर ने लगाातर 6 मुकाबले गंवाने के बाद मिली पहली जीत पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने मयंक यादव और वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन की तारीफ की है।

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी 20 में गुरुवार को जीत हासिल करने के बाद कहा कि पहली जीत हासिल कर अच्छा लगा। श्रेयस की कप्तानी में भारतीय टी20 टीम को लगातार 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही टीम ने आयरलैंड और फिर इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज भी गंवाई। जिसके कारण जिम्बाब्वे के खिलाफ बेहतर शुरुआत करने का दबाव था। भारत ने गुरुवार को हरारे में खेले गए पहले मैच में जिम्बाब्वे को सात विकेट से हराया। इस जीत के साथ टीम ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

श्रेयस अय्यर ने टीम की तारीफ की भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद कहा, ''हमारे खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। रणनीति को बहुत अच्छे ढंग से अमली जामा पहनाया। और बतौर कप्तान मुझे पहली जीत मिली। विकेट में बाउंस थी, मयंक ने हमें बेहतरीन शुरुआत दिलाई और विपक्षी बल्लेबाजों को अधिक रूम नहीं दिया। जैसा कि मैंने कहा कि निर्भीक युवा बल्लेबाज (वैभव सूर्यवंशी) ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। वह पहले भी यहां खेल चुके हैं और अंडर-19 विश्व कप फाइनल में भी उन्होंने 175 रनों की पारी खेली थी।

भारत ने जिम्बाब्वे को सात विकेट पर 125 रन पर रोकने के बाद 13.2 ओवर में तीन विकेट पर 126 रन बनाकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। श्रेयस अय्यर की अपनी कप्तानी में छह टी 20 मैचों में लगातार हार के बाद यह पहली जीत है। इस जीत के सूत्रधार रहे वैभव सूर्यवंशी और मयंक यादव। मयंक यादव ने चार ओवर में मात्र 18 रन देते हुए दो अहम विकेट निकाले और ज़िम्बाब्वे को 125 के एक छोटे स्कोर पर रोकने में अहम भूमिक निभाई। सूर्यवंशी ने 19 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेली और जिम्बाब्वे को मुक़ाबले में उम्मीद पाने का भी मौक़ा नहीं दिया।

सूर्यवंशी ने मात्र 19 गेंदों में चार चौकों और चार छक्कों की मदद से 50 रन की आतिशी पारी खेलकर भारत की जीत का मार्ग प्रशस्त किया। ईशान किशन ने 24 गेंदों में तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 35 रन बनाकर भारत की जीत में योगदान दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 24 गेंदों में नाबाद 28 और तिलक वर्मा ने नाबाद छह रन बनाये।