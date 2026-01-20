श्रेयस अय्यर या ईशान किशन, नंबर तीन पर कौन उतरेगा? कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कर दिया कंफर्म

संक्षेप: भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार से पांच मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कंफर्म कर दिया है कि ईशान किशन नंबर तीन पर बैटिंग के लिए उतरेंगे।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज में ईशान किशन को श्रेयस अय्यर से पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा जाएगा क्योंकि वह भारत की टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हैं और चोटिल तिलक वर्मा की तरह ही खब्बू बल्लेबाज हैं। तिलक के पेट का आपरेशन हुआ है और वह पहले तीन मैचों से बाहर हैं। इससे श्रेयस को पहले तीन मैचों के लिए वापसी का मौका मिला है।

सूर्यकुमार ने मैच से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘ईशान तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेगा क्योंकि वह हमारी टी20 विश्व कप टीम का हिस्सा है और उसे टीम में पहले चुना गया तो उसे मौका देना हमारी जिम्मेदारी है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘पिछले डेढ़ साल से वह भारत के लिए खेला नहीं है लेकिन घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है।’’ 27 वर्षीय ईशान ने आखिरी इंटरनेशनल मैच नवंबर 2023 में खेला था।

उन्होंने कहा, ‘‘ईशान को टी20 विश्व कप के लिए चुना गया है तो उसे श्रेयस से ऊपर भेजा जाना चाहिए। अगर चौथे या पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी की बात होती तो अलग सवाल होता। तिलक भी नहीं है तो ईशान हमारे पास सर्वश्रेष्ठ विकल्प है।’’ टी20 विश्व कप सात फरवरी से शुरू हो रहा है जो भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। यह पूछने पर कि क्या वह खुद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, कप्तान ने कहा, ‘‘मैंने भारत के लिए दोनों क्रम पर बल्लेबाजी की है। चौथे नंबर पर मेरे आंकड़े बेहतर हैं और तीसरे नंबर पर भी लेकिन मुझे लचीला रुख अपनाना होगा।’’