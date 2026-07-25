88 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर श्रेयस अय्यर, टॉस जीतते ही रचेंगे इतिहास
भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर अगर आज जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में टॉस जीतते हैं तो वह इतिहास रच देंगे। श्रेयस अय्यर को भारत की कप्तानी करते हुए 8 मैच हो गए हैं और वह अभी तक एक भी टॉस नहीं हारे।
श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भले ही भारत ने पहली जीत का स्वाद 8वें मैच में जाकर चखा हो, मगर टॉस के मामले में वह काफी लकी रहे हैं। अय्यर ने अभी तक भारत की टी20 टीम की कप्तानी करते हुए एक भी मैच में टॉस नहीं हारा है। टॉस का यह रिकॉर्ड अगर आज यानी IND vs ZIM दूसरे टी20 में भी बरकरार रहता है तो भारतीय कप्तान इतिहास रच सकते हैं। बता दें, भारत बनाम जिम्बाब्वे दूसरा टी20 आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाना है। तीन मैच की इस सीरीज का पहला मैच जीतकर टीम इंडिया 1-0 की बढ़त बना चुकी है। भारत की नजरें आज दूसरा मैच भी अपने नाम कर सीरीज पर कब्जा जमाने पर होगी। अय्यर की कप्तानी में भारत यह पहली सीरीज जीत सकता है। इससे पहले आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ भारत को हार का मुंह देखना पड़ा था।
- श्रेयस अय्यर पुरुषों के T20I में कप्तान के तौर पर अपने पहले आठ मैचों में से हर एक में टॉस जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। बहामास के ग्रेगरी टेलर ने T20I में अपने पहले सात टॉस जीते।
- वह कप्तान के तौर पर अपने पहले आठ इंटरनेशनल मैचों में से हर एक में टॉस जीतने वाले इंग्लैंड के वैली हैमंड के बाद सिर्फ दूसरे कप्तान हैं।
- श्रेयस अय्यर अगर आज जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतते हैं तो वह बतौर कप्तान पहले 9 इंटरनेशनल मैचों में टॉस जीतने वाले पहले कप्तान बन जाएंगे।
- 88 साल पहले वैली हैमंड ने लगातार 8 टॉस जीतकर रिकॉर्ड बनाया था, अब 2026 में श्रेयस अय्यर 9 टॉस जीतने वाले पहले कप्तान बन सकते हैं।
IND vs ZIM दूसरे टी20 में भी क्या दिखेगा गेंदबाजों का दबदबा?
पहले टी20 में भारतीय गेंदबाजों ने खूब कहर बरपाया था। मयंक यादव ने मैच की पहली गेंद पर विकेट लिया था। इसके बाद भारतीय गेंदबाज नहीं रुके थे। मेजबानों को 125 के स्कोर पर रोकने के बाद बारी बल्लेबाजों की थी। वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंदों पर फिफ्टी ठोक इस रनचेज को बिल्कुल ही आसान बना दिया। इसी के साथ वह इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी फॉर्मेट में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। भारत ने इस रनचेज को 14वें ही ओवर में अंजाम देकर मुकाबला 7 विकेट से जीता।
दूसरे टी20 में भी भारत को इसी तरह के ऑलराउंड परफॉर्मेंस की उम्मीद रहेगी।
भारत को सीरीज के बचे दो मुकाबले बैक टू बैक खेलने हैं। दूसरा टी20 आज शनिवार, 25 जुलाई को खेला जाएगा, जबकि सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच रविवार, 26 जुलाई को है।
आज के मुकाबले में तो भारतीय प्लेइंग XI में बदलाव के चांसेस कम है। अगर टीम इंडिया सीरीज जीतती है तो वह आखिरी टी20 में बेंच गर्म कर रहे खिलाड़ियों को मौका दे सकती है। ताकि प्लेइंग XI में शामिल खिलाड़ियों को आराम मिल सके।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें