श्रेयस अय्यर ODI कप्तान बनते ही निकले एमएस धोनी से आगे; सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलकर कप्तान बनने वाले भारतीय
Shreyas Iyer ODI captain IND vs NZ Match: श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में डेब्यू किया। वह वनडे टीम की कप्तानी करने वाले 29वें भारतीय बने हैं। उन्होंने एक खास लिस्ट में धोनी को पछाड़ा है।
श्रेयस अय्यर ने बतौर वनडे कप्तान अपना डेब्यू न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में किया। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया है। नियमित कप्तान शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में अय्यर को वनडे टीम को लीड करने का मौका मिला है। वनडे टीम का कप्तान बनते ही श्रेयस अय्यर ने एक खास लिस्ट में एमएस धोनी को पछाड़ दिया है। इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली टॉप-10 में हैं तो रोहित शर्मा दूसरे पायदान पर। यह लिस्ट है पहले वनडे मैच में कप्तानी करने से पहले सबसे ज्यादा मैच खेलने की। श्रेयस अय्यर को 85 वनडे मुकाबले खेलने के बाद इस फॉर्मेट में कप्तानी करने का मौका मिला है। धोनी को 81 मैच के बाद ही यह सौभाग्य प्राप्त हो गया था।
रोहित शर्मा को 171 वनडे के बाद मिली थी कप्तानी
रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेट में पहली बार कप्तानी करने का मौका 171 वनडे मुकाबले खेलने के बाद मिला था। वह इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। नंबर-1 पर पूर्व कप्तान अनिल कुंबले हैं, जो रिकॉर्ड 217 मुकाबले खेलने के बाद पहली बार वनडे टीम के कप्तान बने थे। विराट कोहली को 104 तो सचिन तेंदुलकर को 119 मैच के बाद पहली बार वनडे टीम की कमान संभालने का मौका मिला था।
पहली बार कप्तानी करने से पहले भारत के लिए सबसे ज़्यादा ODI खेलने वाले
217 - अनिल कुंबले
171 - रोहित शर्मा
142 - शिखर धवन
138 - राहुल द्रविड़
129 - अजय जडेजा
119 - सचिन तेंदुलकर
111 - सौरव गांगुली
111 - के श्रीकांत
104 - विराट कोहली
100 - गौतम गंभीर
98 - डी वेंगसरकर
98 - एम अज़हरुद्दीन
90 - सुरेश रैना
85 - श्रेयस अय्यर*
81 - एमएस धोनी
75 - रवि शास्त्री
71 - हार्दिक पांड्या
70 - वीरेंद्र सहवाग
श्रेयस अय्यर बने 29वें भारतीय वनडे कप्तान
श्रेयस अय्यर वनडे टीम की कमान संभालने वाले 29वें भारतीय बने हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। भारतीय प्लेइंग XI में तीन बदलाव हुए हैं। नियमित कप्तान शुभमन गिल, विकेट कीपर केएल राहुल और तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज के जाने के बाद रुतुराज गायकवाड़, ईशान किशन और कुलदीप यादव को जगह मिली है। मोहम्मद सिराज को इस बार भी नजरअंदाज किया गया है।
भारत (प्लेइंग XI): रोहित शर्मा, रुतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेट कीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह
न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): टिम सीफ़र्ट (विकेट कीपर), विल यंग, निक केली, डीन फ़ॉक्सक्रॉफ्ट, फ़िन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, मैथ्यू फ़िशर
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें