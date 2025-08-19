Shreyas Iyer itna hi accha hai toh Ajit Agarkar Asked Tough Question By Former Coach Nayar After India Asia Cup Squad श्रेयस अय्यर इतना ही अच्छा है तो…अजीत अगरकर पर भड़का पूर्व भारतीय कोच, पूछा बहुत तीखा सवाल, Cricket Hindi News - Hindustan
Shreyas Iyer itna hi accha hai toh Ajit Agarkar Asked Tough Question By Former Coach Nayar After India Asia Cup Squad

श्रेयस अय्यर इतना ही अच्छा है तो…अजीत अगरकर पर भड़का पूर्व भारतीय कोच, पूछा बहुत तीखा सवाल

बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वॉड में जगह नहीं मिली। यहां तक कि अय्यर को स्टैंडबाय खिलाड़ी के रूप में भी नहीं चुना गया। अय्यर को नजरअंदाज किए जाने पर अभिषेक नायर भड़क उठे हैं।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 08:26 PM
श्रेयस अय्यर को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वॉड में शामिल नहीं गया, जिससे अनेक क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट हैरान हैं। टीम इंडिया के पूर्व असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर ने तो अय्यर को लेकर चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर से बहुत तीखा सवाल पूछा है। उन्होंने भड़कते हुए कहा कि अगर सिलेक्टर को लगता है कि अय्यर मजबूत दावेदार हैं तो फिर रिजर्व प्लेयर के रूप में भी क्यों नहीं चुना। 30 वर्षीय बल्लेबाज आईपीएल 2025 में शानदार लय में था। अय्यर ने ना सिर्फ बल्ले से प्रभावी प्रदर्शन किया बल्कि अपनी कप्तानी में पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया। उनकी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 का खिताब जीता था। अय्यर ने भारत के लिए आखिरी टी20 मैच दिसंबर 2023 में खेला था।

अय्यर को भारतीय टी20 टीम में नहीं चुने जाने के बारे में जब मंगलवार को अगरकर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया तो सिलेक्टर ने कहा, ''श्रेयस के बारे में आपको उसे बताना होगा कि वह किसकी जगह ले सकता है। इसमें ना तो उसकी गलती है और ना ही हमारी। बस हमें अभी 15 खिलाड़ियों को चुनना है, उसे अपने मौके का इंतजार करना होगा।'' वहीं, नायर ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, “मुझे नहीं पता। दरअसल मैं यह सवाल पूछना चाहता था कि अगर श्रेयस अय्यर इतना ही अच्छा है तो रिजर्व में क्यों नहीं है? मेरा मतलब है कि कभी-कभी सिलेक्शन मीटिंग काफी दिलचस्प हो सकती हैं। साथ ही सिलेक्शन मीटिंग में होने वाली चर्चा बहुत दिलचस्प हो सकती है।”

ये भी पढ़ें:गिल को क्यों बनाया उपकप्तान? सूर्यकुमार ने दिया जवाब, बोले- जब पिछली बार...

नायर ने अय्यर को टीम में नहीं चुने जाने पर हैरानी जताई और जोर देकर कहा कि उन्हें 20 सदस्यीय टीम से बाहर रखने को किसी भी तरह उचित नहीं ठहराया जा सकता। पूर्व कोच ने कहा, "लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि श्रेयस अय्यर को 20 सदस्यीय टीम में शामिल न करने का क्या कारण हो सकता है। मैं 15 खिलाड़ियों की नहीं बल्कि 20 खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं। इससे श्रेयस अय्यर को यह संदेश जाता है कि आप 20 खिलाड़ियों की योजना में भी नहीं हैं। अगर चीजें ठीक नहीं होती हैं तो भी आप टीम में नहीं आ रहे हैं। या तो रियान पराग टीम में जगह बनाएंगे या कोई और।" अय्यर इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड सीरीज के दौरान भारत की वनडे टीम में लौटे। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वह टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। अय्यर ने पांच पारियों में 48.60 की औसत से 243 रन बनाए।

ये भी पढ़ें:गिल का खिला दिल, यशस्वी को झटका; जानिए भारत के एशिया कप स्क्वॉड की 5 बड़ी बातें

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, तिलक वर्मा।

रिजर्व प्लेयर: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल।