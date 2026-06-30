इंग्लैंड सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर ने भरी हुंकार, कहा- अब आयरलैंड में हुई गलतियां नहीं दोहराएंगे
इंग्लैंड सीरीज शुरू होने से पहले श्रेयस अय्यर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आयरलैंड में की गई गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा। भारतीय खिलाड़ीं यहां कि परिस्थितियों से परिचित हैं और वे इसे ए़डॉप्ट कर लेंगे।
आयरलैंड से 2-0 से सीरीज गंवाने के बाद अब भारतीय टीम श्रेयस अय्यर की ही कप्तानी में 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड में है। पहला मुकाबला बुधवार 1 जुलाई को खेला जाएगा। मैच की पूर्व संध्या पर मंगलवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने एक बड़ी हुंकार भरी है। उन्होंने आयरलैंड सीरीज में हुई गलतियों को स्वीकार किया है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी गलतियां नहीं होंगी यह भी कहा है।
भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने माना कि आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से टी20 सीरीज़ हारना निराशाजनक था। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी टीम हर मामले में पिछड़ गई और बेलफ़ास्ट की अनोखी परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने में नाकाम रही। हालांकि, इंग्लैंड के खिलाफ एक बिल्कुल अलग चुनौती का सामना करते हुए, कप्तान ने ज़ोर देकर कहा कि भारत ने अपनी गलतियों से सबक लिया है और पांच मैचों की सीरीज़ से पहले आगे बढ़ने के लिए तैयार है। चेस्टर-ली-स्ट्रीट में पहले टी20I से एक दिन पहले श्रेयस ने कहा, "यह शर्मनाक नहीं था, लेकिन हमारे लिए निराशाजनक था, क्योंकि हमने निश्चित रूप से उम्मीद नहीं की थी कि आयरलैंड इतना अच्छा खेलेगा।उन्होंने हमें हर मामले में पीछे छोड़ दिया, उनके पास मैदान के आकार-प्रकार के बारे में शानदार आइडिया थे, और हम मैदान, उसके आकार और विकेट कैसा खेलेगा, इसका विश्लेषण और योजना बनाने में पीछे रह गए। इसलिए उनकी तारीफ होनी चाहिए, उन्हें इसका श्रेय जाता है, लेकिन हमने उस सीरीज़ से बहुत कुछ सीखा है।"
आयरलैंड वाली कमियां इंग्लैंड में नहीं दोहराएगा भारत
श्रेयस ने कहा कि इंग्लैंड की परिस्थितियां बिल्कुल अलग चुनौती पेश करती हैं और उन्हें भरोसा है कि इस बार भारत बेहतर ढंग से तैयार है। अय्यर ने कहा “यहां आना हमारे लिए पूरी तरह से एक नया अध्याय है। हममें से कुछ लोग पहले इंग्लैंड में खेल चुके हैं और हम यहां की परिस्थितियों, आइडिया और मैदान के आकार-प्रकार को जानते हैं। इसलिए हम एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण सीरीज़ की उम्मीद कर रहे हैं।” श्रेयस ने इस बात को भी खारिज कर दिया कि बेलफ़ास्ट में सामने आई कमियां आगे भी बनी रहेंगी। उन्होंने कहा, “नहीं, अब वे कमियां नहीं हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हममें से कुछ खिलाड़ी पहले इंग्लैंड में खेल चुके हैं, हमें पता है कि वहां की पिचें कैसी होती हैं, आमतौर पर हम टीवी पर भी देखते हैं। बेलफ़ास्ट में हम इतने सालों बाद खेले। यह कोई बहाना नहीं है, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं कि वहां पहुंचकर पिच और हालात के हिसाब से ढलने में, आउटफ़ील्ड को समझने और वहां के माहौल के आदी होने में हम थोड़े पीछे रह गए।”
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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