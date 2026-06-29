आयरलैंड से सीरीज हारकर श्रेयस अय्यर के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड, बने ऐसे दूसरे भारतीय कप्तान

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम का आगाज बेहद निराशाजनक रहा। आयरलैंड जैसी छोटी टीम के खिलाफ भारत को 0-2 से सीरीज हारनी पड़ी। इसी हार के साथ अय्यर के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।

भारत को आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में 1 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ टीम इंडिया ने 2 मैच की टी20 सीरीज भी गंवाई। पहला टी20 भारत 34 रनों से हारा था। इस हार के साथ नए भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। अय्यर को बैक टू बैक दो टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की कमान मिली थी, मगर उनके लिए पहली सीरीज किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि आयरलैंड जैसी छोटी टीम के खिलाफ भारत को इस कदर हार का सामना करना पड़ेगा।

श्रेयस अय्यर इसी के साथ T20I कैप्टेंसी डेब्यू में लगातार दो मैच हारने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं। जी हां, इस लिस्ट में पहले पायदान पर ऋषभ पंत का नाम है।

श्रेयस अय्यर ने सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा की विरासत को भी नहीं संभाल पाए। भारत की लगातार 16 सीरीज में ना हारने का सिलसिला भी टूट गया है।

अगस्त 2023 में भारत आखिरी बार कोई टी20 सीरीज हारा था। इसके बाद रोहित शर्मा ने टीम को अलग तरीके से चलया और 2024 में टीम को चैंपियन बनाया। रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था, जिसके बाद सूर्यकुमार यादव को टीम की कमान सौंपी गई थी।

सूर्या ने रोहित शर्मा की विरासत को बखूबी संभाला था। उनकी अगुवाई में भारत ने एक भी टी20 सीरीज ना हारते हुए रिकॉर्ड को बरकरार रखा था। स्काई की कप्तानी में भी टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। भारत ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रचा था। भारत बैक टू बैक दो टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बना था।

सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म को देखते हुए चयनकर्ताओं ने श्रेयस अय्यर को टीम की अगुवाई करने का मौका दिया, मगर अपने पहले ही असाइनमेंट में वह फेल हो गए। कैप्टेंसी डेब्यू के लिए श्रेयस अय्यर को आयरलैंड से आसान सीरीज नहीं मिल सकती थी, मगर पहली ही सीरीज में भारत 0-2 से हार का सामना करना पड़ा।

7 साल बाद टीम इंडिया टी20 क्रिकेट में क्लीन स्वीप हुई है। वहीं टी20 क्रिकेट के इतिहास में क्लीन स्वीप झेलने वाले श्रेयस अय्यर तीसरे भारतीय कप्तान बने हैं। धोनी के अंडर दो बार और विराट कोहली की अगुवाई में भारत को 1 बार क्लीन स्वीप होना पड़ा था।