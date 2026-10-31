सूर्यकुमार यादव से जिस वजह से छिनी कप्तानी, अब वही गलती दोहरा रहे हैं श्रेयस अय्यर!

श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड में सीरीज तो जीतने में कामयाब रहे, मगर बल्ले से उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 पारियों में उनके बल्ले से मात्र 19 की औसत के साथ 76 ही रन निकले हैं।

क्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर खतरा मंडरा रहा है? क्रिकेट के गलियारों में इस समय यह सवाल काफी चर्चा में है। कप्तानी में उनका प्रदर्शन औसत रहा है। आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के जरिए उनका कैप्टेंसी डेब्यू हुआ था, इसके बाद भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेली। दोनों ही बार भारत को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। यूके टूर पर भारत का रिकॉर्ड 0-6 का रहा। इंडिया एक भी मैच नहीं जीता। आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से हार मिली, जबकि इंग्लैंड ने 4-0 से सीरीज जीती। इसके बाद टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे में 3-0 से सीरीज जीती, घर पर अफगानिस्तान को 3-0 से रौंदा। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। मगर वेस्टइंडीज के खिलाफ घर पर हुई 5 मैच की सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया 5 मैच की टी20 सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना चुकी है।

कप्तानी तो अय्यर की ठीक-ठाक रही है, मगर चिंता का विषय उनकी बल्लेबाजी बन रही है। अय्यर का प्रदर्शन बल्ले से काफी निराशाजनक रहा है। बता दें, इस वजह से वर्ल्ड कप विनिंग पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव की कुर्सी गई थी। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में कोई दिक्कत नहीं थी। भारत देश-विदेश में लगातार सीरीज जीत रहा था। मगर बल्ले से खराब प्रदर्शन की वजह से उनसे यह जिम्मेदारी छीनकर श्रेयस अय्यर को सौंपी गई। मगर अब अय्यर की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन भी औसत चल रहा है और खुद कप्तान के बल्ले से भी रन नहीं निकल रहे हैं।

कप्तान बनने के बाद श्रेयस अय्यर का बैटिंग रिकॉर्ड श्रेयस अय्यर ने आयरलैंड के खिलाफ बतौर कप्तान डेब्यू किया था। 2 मैच की सीरीज में उनके बल्ले से 13 ही रन निकले थे। इंग्लैंड के खिलाफ जरूर उनका बल्ला चला था, 5 मैचों में उन्होंने 54.5 की औसत के साथ 218 रन बनाए थे, इस दौरान उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 80 रन का रहा था। इसके बाद टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे का दौरा किया था, जहां कप्तान ने 3 मैचों में 80 ही रन बनाए थे। अफगानिस्तान के खिलाफ अय्यर के बल्ले से 3 मैचों में 48 रन निकले थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी सीरीज अच्छी रही थी क्योंकि अय्यर ने इस सीरीज में शतक लगाया था। उन्होंने 5 मैचों में 45.25 की औसत के साथ 181 रन बनाए थे। मगर न्यूजीलैंड में उनके बल्ले ने फिर खामोशी साध ली, यहां 4 पारियों में अभी तक उन्होंने 76 ही रन बनाए हैं।

विरोधी टीम मैच रन हाईएस्ट स्कोर औसत vs अफगानिस्तान 3 48 29 24 v इंग्लैंड 5 218 80* 54.5 v आयरलैंड 2 13 10 6.5 v जापान 1 16 16 16 v न्यूज़ीलैंड 4 76 42 19 v पाकिस्तान 1 21 21 21 v श्रीलंका 1 13 13 13 v वेस्टइंडीज़ 5 181 102* 45.25 v जिम्बाब्वे 3 80 28* 40 टोटल 25 666 - 26.58