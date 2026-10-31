सूर्यकुमार यादव से जिस वजह से छिनी कप्तानी, अब वही गलती दोहरा रहे हैं श्रेयस अय्यर!
श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड में सीरीज तो जीतने में कामयाब रहे, मगर बल्ले से उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 पारियों में उनके बल्ले से मात्र 19 की औसत के साथ 76 ही रन निकले हैं।
क्या श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर खतरा मंडरा रहा है? क्रिकेट के गलियारों में इस समय यह सवाल काफी चर्चा में है। कप्तानी में उनका प्रदर्शन औसत रहा है। आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के जरिए उनका कैप्टेंसी डेब्यू हुआ था, इसके बाद भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेली। दोनों ही बार भारत को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। यूके टूर पर भारत का रिकॉर्ड 0-6 का रहा। इंडिया एक भी मैच नहीं जीता। आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से हार मिली, जबकि इंग्लैंड ने 4-0 से सीरीज जीती। इसके बाद टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे में 3-0 से सीरीज जीती, घर पर अफगानिस्तान को 3-0 से रौंदा। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। मगर वेस्टइंडीज के खिलाफ घर पर हुई 5 मैच की सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया 5 मैच की टी20 सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना चुकी है।
कप्तानी तो अय्यर की ठीक-ठाक रही है, मगर चिंता का विषय उनकी बल्लेबाजी बन रही है। अय्यर का प्रदर्शन बल्ले से काफी निराशाजनक रहा है। बता दें, इस वजह से वर्ल्ड कप विनिंग पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव की कुर्सी गई थी। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में कोई दिक्कत नहीं थी। भारत देश-विदेश में लगातार सीरीज जीत रहा था। मगर बल्ले से खराब प्रदर्शन की वजह से उनसे यह जिम्मेदारी छीनकर श्रेयस अय्यर को सौंपी गई। मगर अब अय्यर की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन भी औसत चल रहा है और खुद कप्तान के बल्ले से भी रन नहीं निकल रहे हैं।
कप्तान बनने के बाद श्रेयस अय्यर का बैटिंग रिकॉर्ड
श्रेयस अय्यर ने आयरलैंड के खिलाफ बतौर कप्तान डेब्यू किया था। 2 मैच की सीरीज में उनके बल्ले से 13 ही रन निकले थे। इंग्लैंड के खिलाफ जरूर उनका बल्ला चला था, 5 मैचों में उन्होंने 54.5 की औसत के साथ 218 रन बनाए थे, इस दौरान उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 80 रन का रहा था। इसके बाद टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे का दौरा किया था, जहां कप्तान ने 3 मैचों में 80 ही रन बनाए थे। अफगानिस्तान के खिलाफ अय्यर के बल्ले से 3 मैचों में 48 रन निकले थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी सीरीज अच्छी रही थी क्योंकि अय्यर ने इस सीरीज में शतक लगाया था। उन्होंने 5 मैचों में 45.25 की औसत के साथ 181 रन बनाए थे। मगर न्यूजीलैंड में उनके बल्ले ने फिर खामोशी साध ली, यहां 4 पारियों में अभी तक उन्होंने 76 ही रन बनाए हैं।
|विरोधी टीम
|मैच
|रन
|हाईएस्ट स्कोर
|औसत
|vs अफगानिस्तान
|3
|48
|29
|24
|v इंग्लैंड
|5
|218
|80*
|54.5
|v आयरलैंड
|2
|13
|10
|6.5
|v जापान
|1
|16
|16
|16
|v न्यूज़ीलैंड
|4
|76
|42
|19
|v पाकिस्तान
|1
|21
|21
|21
|v श्रीलंका
|1
|13
|13
|13
|v वेस्टइंडीज़
|5
|181
|102*
|45.25
|v जिम्बाब्वे
|3
|80
|28*
|40
|टोटल
|25
|666
|-
|26.58
कप्तान बनने के बाद श्रेयस अय्यर ने 25 मैचों में 666 रन बनाए हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें