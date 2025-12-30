श्रेयस अय्यर की कब तक हो सकती है क्रिकेट के मैदान पर वापसी? जानिए उनके कमबैक की हर एक डिटेल
श्रेयस अय्यर की क्रिकेट के मैदान पर वापसी कब तक हो सकती है? इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में मिलने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर फील्डिंग के दौरान कैच पकड़ते समय उनको चोट लगी थी।
न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उपकप्तान श्रेयस अय्यर के 11 जनवरी से शुरू हो रही सीरीज में खेलने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। श्रेयस अय्यर को अभी तक फिटनेस क्लीयरेंस नहीं मिला है। 9 जनवरी को उनको फिटनेट सर्टिफिकेट बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से मिल सकता है, लेकिन इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज का ऐलान होना है। ऐसे में पूरी संभावना है कि वे एक और सीरीज से बाहर हो सकती है। हालांकि, उस सीरीज के समय ही वह क्रिकेट के मैदान पर लौट सकते हैं।
दरअसल, श्रेयस अय्यर 25 दिसंबर को बेंगलुरु स्थित सीओई पहुंचे थे, जहां उन्होंने बैटिंग से लेकर फील्डिंग ड्रिल किए। बल्लेबाजी में कोई समस्या नेट्स में नहीं दिखी, लेकिन फिर भी उनको फिट घोषित नहीं किया गया है। इसके पीछे का कारण ये है कि उनका चोट के बाद से 6 किलो वजन कम हो गया है। हालांकि, कुछ वजन उन्होंने उसमें से हासिल कर लिया है, लेकिन मशल्स कमजोर हो गई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम की रिपोर्ट की मानें तो 9 जनवरी को उनको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल सकता है।
यही वजह है कि वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं, लेकिन 12 जनवरी से विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट मैच शुरू हो रहे हैं, जिनमें वे मुंबई के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। पहले माना जा रहा था कि वे 3 जनवरी और 6 जनवरी को मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के मैच खेल सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई से उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज उन्होंने चोट की वजह से मिस की थी।
बीसीसीआई के एक सूत्र ने टीओआई को बताया, "उनकी बैटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में चोट लगने के बाद उनका वजन करीब छह किलो कम हो गया है। हालांकि, उनका वजन कुछ बढ़ भी गया है, लेकिन मसल्स मास में कमी आई है, जिससे उनकी ताकत पर और असर पड़ा है। मेडिकल टीम कोई रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि वह ODI सेटअप में बहुत जरूरी खिलाड़ी हैं और अभी उनका पूरी तरह ठीक होना सबसे जरूरी है। न्यूजीलैंड ODI के लिए टीम चुनने से पहले सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट को उनकी अभी की हालत के बारे में बता दिया जाएगा।"
वनडे सीरीज से श्रेयस होंगे बाहर
बीसीसीआई सूत्रों की ओर से आए इस बयान से साफ है कि वे वनडे सीरीज से बाहर बैठेंगे। इस पर मुंबई क्रिकेट संघ के अधिकारियों ने भी मुहर लगा दी है। एमसीए के एक अधिकारी ने बताया, "मुंबई में बैटिंग करने, CoE जाने और न्यूजीलैंड ODIs में खेलने के लिए खुद को आगे बढ़ाने से कई अच्छी बातें हुईं। उनके 3 और 6 जनवरी को विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलने के भी संकेत थे, लेकिन अब हमें बताया गया है कि उन्हें और समय चाहिए और वे टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज से ही उपलब्ध होंगे।"