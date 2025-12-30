Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shreyas Iyer Injury update when he will return to competitive cricket know all the details
श्रेयस अय्यर की कब तक हो सकती है क्रिकेट के मैदान पर वापसी? जानिए उनके कमबैक की हर एक डिटेल

श्रेयस अय्यर की कब तक हो सकती है क्रिकेट के मैदान पर वापसी? जानिए उनके कमबैक की हर एक डिटेल

संक्षेप:

श्रेयस अय्यर की क्रिकेट के मैदान पर वापसी कब तक हो सकती है? इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में मिलने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर फील्डिंग के दौरान कैच पकड़ते समय उनको चोट लगी थी।

Dec 30, 2025 09:10 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उपकप्तान श्रेयस अय्यर के 11 जनवरी से शुरू हो रही सीरीज में खेलने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। श्रेयस अय्यर को अभी तक फिटनेस क्लीयरेंस नहीं मिला है। 9 जनवरी को उनको फिटनेट सर्टिफिकेट बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से मिल सकता है, लेकिन इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज का ऐलान होना है। ऐसे में पूरी संभावना है कि वे एक और सीरीज से बाहर हो सकती है। हालांकि, उस सीरीज के समय ही वह क्रिकेट के मैदान पर लौट सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल, श्रेयस अय्यर 25 दिसंबर को बेंगलुरु स्थित सीओई पहुंचे थे, जहां उन्होंने बैटिंग से लेकर फील्डिंग ड्रिल किए। बल्लेबाजी में कोई समस्या नेट्स में नहीं दिखी, लेकिन फिर भी उनको फिट घोषित नहीं किया गया है। इसके पीछे का कारण ये है कि उनका चोट के बाद से 6 किलो वजन कम हो गया है। हालांकि, कुछ वजन उन्होंने उसमें से हासिल कर लिया है, लेकिन मशल्स कमजोर हो गई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम की रिपोर्ट की मानें तो 9 जनवरी को उनको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल सकता है।

यही वजह है कि वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं, लेकिन 12 जनवरी से विजय हजारे ट्रॉफी के नॉकआउट मैच शुरू हो रहे हैं, जिनमें वे मुंबई के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं। पहले माना जा रहा था कि वे 3 जनवरी और 6 जनवरी को मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के मैच खेल सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई से उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज उन्होंने चोट की वजह से मिस की थी।

बीसीसीआई के एक सूत्र ने टीओआई को बताया, "उनकी बैटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में चोट लगने के बाद उनका वजन करीब छह किलो कम हो गया है। हालांकि, उनका वजन कुछ बढ़ भी गया है, लेकिन मसल्स मास में कमी आई है, जिससे उनकी ताकत पर और असर पड़ा है। मेडिकल टीम कोई रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि वह ODI सेटअप में बहुत जरूरी खिलाड़ी हैं और अभी उनका पूरी तरह ठीक होना सबसे जरूरी है। न्यूजीलैंड ODI के लिए टीम चुनने से पहले सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट को उनकी अभी की हालत के बारे में बता दिया जाएगा।"

Shreyas Iyer ai

वनडे सीरीज से श्रेयस होंगे बाहर

बीसीसीआई सूत्रों की ओर से आए इस बयान से साफ है कि वे वनडे सीरीज से बाहर बैठेंगे। इस पर मुंबई क्रिकेट संघ के अधिकारियों ने भी मुहर लगा दी है। एमसीए के एक अधिकारी ने बताया, "मुंबई में बैटिंग करने, CoE जाने और न्यूजीलैंड ODIs में खेलने के लिए खुद को आगे बढ़ाने से कई अच्छी बातें हुईं। उनके 3 और 6 जनवरी को विजय हजारे ट्रॉफी मैच खेलने के भी संकेत थे, लेकिन अब हमें बताया गया है कि उन्हें और समय चाहिए और वे टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज से ही उपलब्ध होंगे।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Shreyas Iyer
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |