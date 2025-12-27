Cricket Logo
मेडिकल टीम की निगरानी में श्रेयस अय्यर ने किया अभ्यास, नेट में दिखाए तेवर; जानिए कब होगी टीम में एंट्री?

संक्षेप:

न्यूजीलैंड सीरीज से पहले अय्यर ने नेट में प्रैक्ट्रिस शुरू कर दी है और वे बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंच गए हैं। अय्यर ने बेंगलुरु में बीसीसीआई एक्सीलेंस सेंटर से अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह फिट नजर आ रहे हैं।

Dec 27, 2025 10:30 am IST
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज और वनडे के उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया में वापसी की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। न्यूजीलैंड सीरीज से पहले अय्यर ने नेट में प्रैक्ट्रिस शुरू कर दी है और वे बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंच गए हैं। अय्यर ने बेंगलुरु में बीसीसीआई एक्सीलेंस सेंटर से अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह फिट नजर आ रहे हैं। वहीं उनका बैटिंग प्रैक्टिस करने का एक वीडियो पंजाब किंग्स ने साझा किया है। वीडियो में श्रेयस को नेट के अंदर हल्का-फुल्का अभ्यास करते और कुछ शानदार शॉट खेलते हुए देखा गया है। उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किए गए वीडियो में यह बात दिलचस्प थी कि श्रेयस ने उस जगह पर सुरक्षात्मक गियर पहना हुआ था, जहां उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दौरान चोट लगी थी। श्रेयस अय्यर फिलहाल बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में अभ्यास कर रहे हैं।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक श्रेयस ने अपने घर के पास ही अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाया था, जिसकी रिपोर्ट जाने-माने खेल चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. दिनशॉ परदीवाला ने ली थी। जांच में उनकी हालत में लगातार सुधार के संकेत मिले थे। उस मूल्यांकन के आधार पर उन्हें बेसिक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के साथ-साथ अपने डेली रूटीन को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी गई। श्रेयस की रिकवरी की मौजूदा गति को देखते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में उनके चयन की संभावना कम ही है क्योंकि सारा ध्यान उनके धीरे-धीरे और पूरी तरह से ठीक होने पर है। बीसीसीआई की सह-कार्य समिति में समय बिताने के बाद ही उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने की अनुमति दी जाएगी।

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई तीन वनडे मैचों की सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में श्रेयस अय्यर को स्प्लीन (प्लीहा) में चोट लगी थी, जो पसली के पिंजरे के ठीक नीचे का एक अंग है। इस चोट के कारण उन्हें काफी आंतरिक रक्तस्राव हुआ था। जिसके बाद लंबे समय तक उनका इलाज चला। चोट के कारण वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुई तीन वनडे मैचों की सीरीज में टीम से बाहर रहे। उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में शामिल किया गया था। 11 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीन वनडे मैचों की सीरीज में श्रेयस अय्यर के खेलने की संभावना कम नजर आ रही है। श्रेयस अय्यर भारतीय टेस्ट और टी-20 टीम का हिस्सा नहीं हैं, वे सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं।

