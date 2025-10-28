Cricket Logo
Shreyas Iyer Injury Update He is out of ICU condition stable after spleen injury was in danger of life
श्रेयस अय्यर का इंजरी अपडेट: उपकप्तान की जान को था खतरा, मगर अब कैसी है हालत? जानिए

श्रेयस अय्यर का इंजरी अपडेट: उपकप्तान की जान को था खतरा, मगर अब कैसी है हालत? जानिए

संक्षेप: Shreyas Iyer Injury Update: श्रेयस अय्यर का इंजरी अपडेट फिलहाल के लिए ये है कि वह अब आईसीयू से बाहर आ गए हैं। हालत में सुधार है, लेकिन एक समय पर उनकी जान को खतरा था, जो फिलहाल के लिए टल गया है।

Tue, 28 Oct 2025 05:59 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Shreyas Iyer Injury Update: भारत की वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर की हालत नाजुक है, लेकिन स्थिर बनी हुई है। अच्छी बात ये है कि श्रेयस अय्यर को अब आईसीयू से बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि, एक समय ऐसा था जब श्रेयस अय्यर की जान को खतरा था, क्योंकि उनकी चोट गंभीर थी और इंटरनल ब्लीडिंग से मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया था। बीसीसीआई ने टीम के डॉक्टर को उनकी बारीकी से निगरानी करने के लिए नियुक्त किया है और समझा जाता है कि 30 वर्षीय अय्यर की हालत में सुधार हो रहा है।

क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो श्रेयस अब आईसीयू से बाहर हैं और उनकी हालत में सुधार है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में तीसरे और अंतिम वनडे में पीछे की ओर जाकर डाइव लगाकर कैच लेते समय उनको पसलियों में चोट लगी थी, जिसके बाद वे मैदान से बाहर चले गए थे। कुछ ही समय के बाद उनको अस्पताल ले जाया गया था, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद उनकी हालत अच्छी नहीं थी।

सोमवार को बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को लेकर मेडिकल अपडेट भी जारी किया, जिसमें बताया गया, "श्रेयस अय्यर को 25 अक्टूबर, 2025 को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान फील्डिंग करते समय बाईं पसली के निचले हिस्से में चोट लग गई थी। उन्हें आगे की जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। स्कैन से पता चला है कि उनकी स्पलीन में कट लग गया है। उनका इलाज चल रहा है, उनकी हालत स्थिर है और वे इससे रिकवर कर रहे हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के परामर्श से उनकी चोट की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। भारतीय टीम के डॉक्टर श्रेयस के साथ सिडनी में रहेंगे और उनकी दैनिक प्रगति का आकलन करेंगे।"

कुछ स्थानीय दोस्त भी श्रेयस अय्यर का साथ दे रहे हैं और वीजा की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद परिवार का कोई सदस्य मुंबई से सिडनी आ सकता है। परिवार वीकेंड में आवेदन नहीं कर पाया, जिससे प्रक्रिया में थोड़ी देरी हुई। सोमवार तक, यह स्पष्ट नहीं है कि श्रेयस अय्यर कब भारत लौटेंगे, लेकिन क्रिकबज को सूत्रों ने बताया है कि सभी संबंधित पक्ष - बीसीसीआई, टीम प्रबंधन, अय्यर, उनका परिवार और उनके निजी कर्मचारी - उन्हें जल्दबाजी में वापस नहीं लाना चाहते और पूरी तरह से ठीक होने तक उनके सिडनी में ही रहने की उम्मीद है। वह कुछ और दिनों तक अस्पताल में रह सकते हैं।

