श्रेयस अय्यर को लेकर टेंशन हुई दूर, 2 महीने बाद उठाया बल्ला; जल्द हो सकते हैं फिट

संक्षेप: भारतीय वनडे टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैदान पर वापसी की दिशा में पहला बड़ा कदम बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने हाल ही में बैटिंग प्रैक्सि में हिस्सा लिया और अब बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंच गए हैं।

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। अक्टूबर, 2025 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वनडे मैच के दौरान पेट में गंभीर चोट लगने के बाद से भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर टीम से बाहर हैं। हालांकि उन्होंने अपनी फिटनेस पर काफी काम किया और जल्द ही वापसी करने के करीब हैं। श्रेयस अय्यर ने 24 दिसंबर को मुंबई में अपना पहला नेट सेशन किया। खबरों के अनुसार, उन्होंने लगभग एक घंटे तक बिना किसी दर्द या परेशानी के बल्लेबाजी की। यह भारतीय टीम मैनेजमेंट और श्रेयस के प्रशंसकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि वे लंबे समय से चोट के कारण मैदान से दूर थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में सफल बैटिंग सेशन के बाद, अय्यर अब बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जा रहे हैं। वहां वह अगले कुछ हफ्ते बीसीसीआई की मेडिकल टीम और फिटनेस विशेषज्ञों की देखरेख में बिताएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक श्रेयस अय्यर करीब 4 से 6 हफ्ते तक रिहैब प्रक्रिया से गुजरेंगे। मुंबई में हुए अभ्यास सत्र के दौरान अय्यर काफी सहज दिखे और उन्होंने लगभग 60 मिनट तक बल्लेबाजी प्रैक्टिस की।

श्रेयस अय्यर को 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान फील्डिंग करते समय पेट में गंभीर चोट लगी थी, इस चोट के कारण उनकी बाईं पसली के नीचे गंभीर चोट लग गई, जिससे आंतरिक रक्तस्राव हुआ और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के काफी करीब चोट लग गई। चोट की तुरंत पहचान कर ली गई और एक मामूली प्रक्रिया के बाद रक्तस्राव तुरंत बंद कर दिया गया।

श्रेयस मैच के दौरान फिजियो की मदद से मैदान से बाहर चले गए, लेकिन बाद में उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके कारण उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बाद में किए गए परीक्षणों से पता चला कि तिल्ली में चोट लगने के कारण आंतरिक रक्तस्राव हुआ था, जिसके बाद उन्हें गहन निगरानी के लिए आईसीयू में भर्ती कराया गया।