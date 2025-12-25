Cricket Logo
श्रेयस अय्यर को लेकर टेंशन हुई दूर, 2 महीने बाद उठाया बल्ला; जल्द हो सकते हैं फिट

भारतीय वनडे टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैदान पर वापसी की दिशा में पहला बड़ा कदम बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने हाल ही में बैटिंग प्रैक्सि में हिस्सा लिया और अब बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंच गए हैं।

Dec 25, 2025 06:35 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। अक्टूबर, 2025 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वनडे मैच के दौरान पेट में गंभीर चोट लगने के बाद से भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर टीम से बाहर हैं। हालांकि उन्होंने अपनी फिटनेस पर काफी काम किया और जल्द ही वापसी करने के करीब हैं। श्रेयस अय्यर ने 24 दिसंबर को मुंबई में अपना पहला नेट सेशन किया। खबरों के अनुसार, उन्होंने लगभग एक घंटे तक बिना किसी दर्द या परेशानी के बल्लेबाजी की। यह भारतीय टीम मैनेजमेंट और श्रेयस के प्रशंसकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि वे लंबे समय से चोट के कारण मैदान से दूर थे।

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में सफल बैटिंग सेशन के बाद, अय्यर अब बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जा रहे हैं। वहां वह अगले कुछ हफ्ते बीसीसीआई की मेडिकल टीम और फिटनेस विशेषज्ञों की देखरेख में बिताएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक श्रेयस अय्यर करीब 4 से 6 हफ्ते तक रिहैब प्रक्रिया से गुजरेंगे। मुंबई में हुए अभ्यास सत्र के दौरान अय्यर काफी सहज दिखे और उन्होंने लगभग 60 मिनट तक बल्लेबाजी प्रैक्टिस की।

श्रेयस अय्यर को 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान फील्डिंग करते समय पेट में गंभीर चोट लगी थी, इस चोट के कारण उनकी बाईं पसली के नीचे गंभीर चोट लग गई, जिससे आंतरिक रक्तस्राव हुआ और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के काफी करीब चोट लग गई। चोट की तुरंत पहचान कर ली गई और एक मामूली प्रक्रिया के बाद रक्तस्राव तुरंत बंद कर दिया गया।

श्रेयस मैच के दौरान फिजियो की मदद से मैदान से बाहर चले गए, लेकिन बाद में उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके कारण उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बाद में किए गए परीक्षणों से पता चला कि तिल्ली में चोट लगने के कारण आंतरिक रक्तस्राव हुआ था, जिसके बाद उन्हें गहन निगरानी के लिए आईसीयू में भर्ती कराया गया।

श्रेयस अय्यर वनडे टीम में चौथे नंबर के लिए प्रमुख बल्लेबाज हैं और उप-कप्तान के रूप में टीम की रणनीति का हिस्सा हैं। उनकी वापसी आगामी न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज (जनवरी 2026) के लिए अहम साबित हो सकती है। हालांकि, टीम मैनेजमेंट उन्हें लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता और पूरी तरह फिट होने पर ही उन्हें मैदान पर उतारा जाएगा। बीसीसीआई सूत्र ने कहा, "श्रेयस अब प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहे हैं। उनकी रिकवरी की गति उत्साहजनक है।"

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
