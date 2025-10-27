Cricket Logo
अभी कैसे हैं Shreyas Iyer? BCCI ने दिया अपडेट, टीम के डॉक्टर भी उनके साथ सिडनी में हैं मौजूद

संक्षेप: Shreyas Iyer Health Update: बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि श्रेयस अय्यर की बाई पसली के निचले हिस्से में चोट लगी है। उनकी हालत में अच्छे से सुधार हो रहा है। टीम के डॉक्टर सिडनी में उनके साथ मौजूद हैं और रोजाना उनके स्वास्थ्य की प्रगति का मूल्यांकन कर रहे हैं।

Mon, 27 Oct 2025 01:17 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Shreyas Iyer injury update: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में कैच पकड़ने के दौरान चोटिल हुए श्रेयस अय्यर सिडनी के अस्पताल में भर्ती हैं। शनिवार को मैच वाले दिन से ही वह अस्पताल में हैं। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने एक बयान जारी करके बताया है कि अय्यर का इलाज चल रहा है और वह अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं। इंडियन टीम के डॉक्टर उनके साथ सिडनी में ही रहेंगे और हर दिन उनकी सेहत की प्रगति का मूल्यांकन करेंगे।

सैकिया की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया है कि अय्यर की बाई पसली के निचले हिस्से में चोट लगी है। उन्होंने बताया,'स्कैन्स से पता चला है कि उनके स्प्लीन (प्लीहा/तिल्ली) में छोटा कट लगने की चोट है। उनका इलाज चल रहा है। वह चिकित्सकीय रूप से स्थिर हैं और अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम सिडनी और इंडिया के स्पेशलिस्ट्स से सलाह लेकर उनकी चोट की बारीकी से निगरानी कर रही है।'

उन्होंने बताया कि भारतीय डॉक्टरों की टीम अभी सिडनी में श्रेयस अय्यर के साथ बनी रहेगी। बयान के मुताबिक, 'इंडियन टीम के डॉक्टर श्रेयस अय्यर की रोजाना की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए उनके साथ सिडनी में ही रहेंगे।'

भारत की वनडे टीम के उप कप्तान श्रेयस अय्यर का सिडनी के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे मैच के दौरान पसलियों में लगी चोट के कारण इंटरनल ब्लीडिंग हुई है जिसके बाद वह फिलहाल गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में हैं।

अय्यर ने बैकवर्ड पॉइंट से पीछे की ओर दौड़ते हुए एलेक्स कैरी का शानदार कैच लिया था। ऐसा लगता है कि इस दौरान उनकी बाईं पसली में चोट लग गई थी और शनिवार को ड्रेसिंग रूम में लौटने के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, ‘‘श्रेयस पिछले दो दिन से आईसीयू में भर्ती है। रिपोर्ट आने के बाद आंतरिक रक्तस्राव का पता चला और उन्हें तुरंत भर्ती कराना पड़ा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें दो से सात दिनों तक निगरानी में रखा जाएगा, क्योंकि रक्तस्राव के कारण संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है।’’

ड्रेसिंग रूम में लौटने पर अय्यर की स्थिति का आकलन करने के बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करने का फैसला किया।

सूत्र ने कहा, ‘‘टीम के डॉक्टर और फ़िज़ियो ने कोई जोखिम नहीं उठाया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। अब हालत स्थिर है, लेकिन यह जानलेवा हो सकता था। वह एक मज़बूत खिलाड़ी हैं। वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे।’’

शुरुआत में अय्यर के लगभग तीन सप्ताह तक खेल से बाहर रहने की उम्मीद थी, लेकिन अब उन्हें पूरी तरह फिट होने में अधिक समय लग सकता है।

सूत्र ने कहा, ‘‘ आंतरिक रक्तस्राव हुआ है, इसलिए उन्हें पूरी तरह फिट होने में अधिक समय लग सकता है। अभी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में उनकी वापसी के लिए कोई निश्चित समयसीमा निर्धारित करना मुश्किल है।‘‘

इस 31 वर्षीय खिलाड़ी को भारत वापस जाने के लिए फिट घोषित किए जाने से पहले कम से कम एक हफ़्ते तक सिडनी के अस्पताल में रहना होगा। अय्यर भारतीय टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं।

(भाषा से भी इनपुट)

