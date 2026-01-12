Cricket Logo
न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रेयस अय्यर ने लगाया रनों का अंबार; 10 पारियों में ऐसा है प्रदर्शन

श्रेयस अय्यर को न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ वनडे क्रिकेट में खेलना काफी पसंद हैं और उन्होंने कीवी टीम के खिलाफ इस फॉर्मेट में निरंतरता दिखाई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई अपनी सभी 10 वनडे पारियों में उन्होंने 30 से अधिक का स्कोर बनाया है, जो उनकी बेमिसाल निरंतरता को दर्शाता है।

भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ने चोट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में धमाकेदार वापसी की है। अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच के दौरान प्लीहा में लगी गंभीर चोट और आंतरिक रक्तस्राव के कारण वे अस्पताल में भर्ती रहे और लंबे समय तक मैदान से बाहर रहे। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए शानदार प्रदर्शन कर अपनी फिटनेस साबित करने के बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया पहले वनडे मैच में 49 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। इस मैच में उन्होंने विराट कोहली (93 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 77 रनों की अहम साझेदारी की, जिसने 301 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही भारतीय टीम की जीत की नींव रखी। हालांकि अय्यर कायल जैमीसन की गेंद पर बोल्ड होकर अपने अर्धशतक से चूक गए, लेकिन उनकी इस पारी ने साबित कर दिया कि वे पूरी तरह लय में लौट चुके हैं।

अय्यर ने दिखाई है निरंतरता

श्रेयस अय्यर को न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ वनडे क्रिकेट में खेलना काफी पसंद हैं और उन्होंने कीवी टीम के खिलाफ इस फॉर्मेट में निरंतरता दिखाई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई अपनी सभी 10 वनडे पारियों में उन्होंने 30 से अधिक का स्कोर बनाया है, जो उनकी बेमिसाल निरंतरता को दर्शाता है। कीवी टीम के खिलाफ अय्यर ने अब तक 10 पारियों में 660 रन बनाए हैं, जहां उनका बल्लेबाजी औसत 66 का रहा है। इस टीम के खिलाफ उनके स्कोर 103, 52, 62, 80, 49, 33, 105, 79, 48 और 49 रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वे अब तक दो शानदार शतक और चार अर्धशतक जड़ चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि वे दो बार 49 के स्कोर पर आउट हुए हैं, लेकिन हर बार उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों को कड़ी चुनौती दी है।

3000 रनों के बेहद करीब

अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन के साथ-साथ अय्यर अब एक बड़े करियर मील के पत्थर के बेहद करीब पहुंच गए हैं। वनडे क्रिकेट में उनके अब तक 2,966 रन हो चुके हैं और वे 3,000 रनों का आंकड़ा छूने से मात्र 34 रन दूर हैं। अपने करियर में 5 शतक और 23 अर्धशतक लगाने वाले अय्यर का रिकॉर्ड भारतीय मैदानों पर और भी घातक हो जाता है। आंकड़ों के अनुसार, उनके कुल वनडे रनों में से 1,634 रन घरेलू सरजमीं पर आए हैं, जहां उनका औसत 56.34 का है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रेयस अय्यर का स्कोर

• 103 (107 गेंद)

• 52 (57 गेंद)

• 62 (63 गेंद)

• 80 (76 गेंद)

• 49 (59 गेंद)

• 33 (39 गेंद)

• 105 (70 गेंद)

• 79 (98 गेंद)

• 48 (62 गेंद)

• 49 (47 गेंद) -

