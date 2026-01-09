IND vs NZ वनडे सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर की फिटनेस पर आया बड़ा अपडेट, 11 जनवरी को पहला मैच

संक्षेप: 11 जनवरी से भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैच की वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज से पहले वनडे टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर की फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तीन मैच की वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होने जा रहा है। इस सीरीज के लिए बीसीसीआई स्क्वॉड का ऐलान कर चुका है। उप-कप्तान श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी हुई है। हालांकि वनडे सीरीज के लिए अय्यर की उपलब्धता पर सवाल थे, क्योंकि वह चोट के चलते टीम से बाहर चल रहे थे। श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कैच लेते हुए चोट लगी थी, जिस वजह से वह साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज से भी बाहर हुए थे। सीरीज शुरू होने से पहले श्रेयस अय्यर की फिटनेस पर बड़ा अपडेट सामने आया है।

ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार, श्रेयस अय्यर को न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाली तीन मैचों की सीरीज के लिए भारत की टीम में शामिल होने की मंजूरी मिल गई है। श्रेयस को इस महीने की शुरुआत में भारत की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया था, लेकिन यह उनकी फिटनेस पर निर्भर था। 50 ओवर की विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी मैच फिटनेस साबित करने के बाद, श्रेयस अब शुक्रवार को भारत की टीम से जुड़ेंगे, जो वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे से दो दिन पहले है।

श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी फिटनेस को साबित किया। मुंबई की टीम की कप्तानी करते हुए उन्होंने 82 और 45 रनों की दो जबरदस्त पारियां खेली।

भारत के वनडे वाइस-कैप्टन श्रेयस अय्यर 25 अक्टूबर को सिडनी वनडे में कैच पकड़ने की कोशिश करते समय स्प्लीन में चोट लगने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाले हैं। उन्हें स्प्लीन फटने से अंदरूनी ब्लीडिंग के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

भारत की ज़्यादातर वनडे टीम 7 जनवरी को वडोदरा पहुंची। वडोरा रविवार को 15 साल से ज़्यादा समय बाद अपना पहला पुरुष इंटरनेशनल मैच होस्ट करेगा। नए बने कोटाम्बी स्टेडियम में पहले ही WPL और महिला वनडे मैच हो चुके हैं।