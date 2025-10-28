Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shreyas Iyer Fainted In Dressing Room in Sydney Details On Indias ODI Vice Captain Near Fatal Injury while taking catch
श्रेयस अय्यर ड्रेसिंग रूम में हो गए थे बेहोश, जानलेवा थी इंजरी; BCCI की मेडिकल टीम बनी मसीहा

श्रेयस अय्यर ड्रेसिंग रूम में हो गए थे बेहोश, जानलेवा थी इंजरी; BCCI की मेडिकल टीम बनी मसीहा

संक्षेप: श्रेयस अय्यर को लेकर एक और रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि श्रेयस की चोट जानलेवा थी, लेकिन बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने सही समय पर उनको अस्पताल पहुंचाया। वे ड्रेसिंग रूम में बेहोश हो गए थे।

Tue, 28 Oct 2025 07:55 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारत की ODI टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर 25 अक्टूबर को सिडनी में कैच लेते समय इंजर्ड हो गए थे। मैदान पर फीजियो आए थे, लेकिन उनको प्राथमिक उपचार से राहत नहीं मिली थी। इसके बाद उनको ड्रेसिंग रूम ले जाया गया, लेकिन वहां भी उनकी हालत में सुधार नहीं था। ऐसे में जल्द ही उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि चोट लगने के बाद ड्रेसिंग रूम पहुंचे श्रेयस अय्यर बेहोश हो गए थे। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने तत्परता दिखाते हुए जल्द ही उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जहां उनकी जान बची।

कैच लेते समय श्रेयस अय्यर की बायीं पसली में चोट लग गई थी। एनडीटीवी के सूत्रों के अनुसार, श्रेयस अय्यर ड्रेसिंग रूम में बेहोश हो गए थे और उनके महत्वपूर्ण पैरामीटर चिंताजनक रूप से कम हो गए। इसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां स्कैन से पता चला कि उनकी "स्पलीन में गंभीर चोट" लगी है। बीसीसीआई ने भी यही मेडिकल अपडेट में कहा है, लेकिन उन्होंने बेहोशी की बात नहीं कही।

बीसीसीआई ने बताया था कि "श्रेयस अय्यर को बाईं निचली पसली में चोट लगी है। उन्हें आगे की जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। स्कैन से पता चला है कि उनकी स्पलीन में कट लगा है। उनका इलाज चल रहा है, उनकी हालत स्थिर है और वे अच्छी तरह रिकवर कर रहे हैं।" मामले से जुड़े एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर पीटीआई को बताया था, "श्रेयस पिछले कुछ दिनों से आईसीयू में हैं। रिपोर्ट आने के बाद, इंटरनल ब्लीडिंग का पता चला और उन्हें तुरंत भर्ती कराना पड़ा।"

वहीं, दैनिक जागरण में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई की मेडिकल टीम के हेड और आईसीसी के मेडिकल पैनल के सदस्य डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला ने बीसीसीआई की मेडिकल टीम की तारीफ की है, जिन्होंने इस जानलेवा चोट में तत्परता दिखाई और समय रहते श्रेयस अय्यर को अस्पताल में भर्ती कराया। श्रेयस की रिपोर्ट देखने के बाद 26 अक्टूबर की शाम को बीसीसीआई को भेजे ईमेल में डॉक्टर पारदीवाला ने लिखा है कि स्टेडियम में मौजूद बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने समय पर सही डायग्नोसिस किया और जो तत्काल कदम उठाए गए उससे एक जान बचाई जा सकी। इससे पता चलता है कि अय्यर की चोट कितनी गंभीर थी।

