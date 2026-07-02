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श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक तो जड़ा, लेकिन नहीं कर पाए सूर्यकुमार यादव और केएल राहुल जैसा कमाल

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन वे केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव की तरह कमाल नहीं दिखा पाए। एक तरह जहां लोकेश राहुल और सूर्या ने बतौर कप्तान पहले ही मैच में फिफ्टी जड़ी थी, वहीं अय्यर ने इसके लिए तीन पारियां लगा दीं।

श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक तो जड़ा, लेकिन नहीं कर पाए सूर्यकुमार यादव और केएल राहुल जैसा कमाल

श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी-20 मैच में 130 से अधिक की स्ट्राइक रेट से अर्धशतक तो जड़ा लेकिन वे सूर्यकुमार यादव और केएल राहुल से एक खास रिकॉर्ड में पीछे रह गए। यहां तक कि रोहित शर्मा और सुरेश रैना से भी पीछे चले गए। दरअसल, अय्यर का आयरलैंड सीरीज में बल्ला नहीं चला लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। बतौर कप्तान तीसरी पारी में उन्होंने यह अर्धशतक जड़ा। बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने 47 गेंदों में 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 68 रनों की पारी खेली। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 144.68 रहा।

सूर्यकुमार यादव और केएल राहुल ने किया था कमाल

टी-20 की कप्तानी संभालने के बाद श्रेयस अय्यर ने तीसरी पारी में अर्धशतक लगाया है, जबकि सूर्यकुमार यादव और केएल राहुल ने अपने पहले ही मुकाबले में फिफ्टी जड़कर कमाल कर दिया था। सूर्यकुमार यादव ने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नवंबर 2023 में कप्तानी डेब्यू करते हुए 43 गेंदों में 80 रन बना दिए थे। उन्होंने इस शानदार पारी के साथ भारत को जीत भी दिलाई साथ ही प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी जीता। केएल राहुल ने भी साल 2022 में एक मैच में भारतीय टीम की कप्तानी टी-20 में की थी, जिसमें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 51 रनों की पारी खेली थी। सूर्यकुमार यादव और केएल राहुल मात्र दो ही Ye कप्तान ऐसे हैं जिन्होंने अपने टी-20 कप्तानी डेब्यू में फिफ्टी जड़ी है। रोहित शर्मा ने टी-20 में कप्तानी संभालने के बाद दूसरी पारी में फिफ्टी जड़ी थी, जबकि सुरेश रैना ने भी 2 पारियों में ही अपनी फिफ्टी बतौर कप्तान पूरी की थी।

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श्रेयस अय्यर ने की शुभमन गिल की बराबरी

अब श्रेयस अय्यर ने तीन पारियों में बतौर कप्तान अपना पहला अर्धशतक जड़ा है और शुभमन गिल की बराबरी की है। गिल को जिम्बाब्वे सीरीज के लिए साल 2024 भारत की टी-20 टीम की कप्तानी मिली थी, जिसमें उन्होंने तीसरे मैच में फिफ्टी जड़ी थी। श्रेयस अय्यर ने आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों में खराब प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहले और अपने कप्तानी के तीसरे मैच में फिफ्टी जड़ी। इस सूची में विराट कोहली फिसड्डी हैं, जिन्होंने कप्तानी संभालने के साथ पांच पारियां पहली फिफ्टी लगाने में लगा दी थीं।

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भारतीय T20I कप्तान के तौर पर पहली 50 रन की पारी खेलने में लगी पारियां:

1 पारी - केएल राहुल

1 पारी - सूर्यकुमार यादव

2 पारियां - रोहित शर्मा

2 पारियां - सुरेश रैना

3 पारियां - शुभमन गिल

3* पारियां - श्रेयस अय्यर

5 पारियां - विराट कोहली

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Shreyas Iyer
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