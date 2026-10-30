कप्तान श्रेयस अय्यर ने किसे ठहराया हार का दोषी? बताया कहां फिसला न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा मैच

श्रेयस अय्यर ने ग्लेन फिलिप्स को शानदार पारी खेलने के लिए तारीफ की है। कप्तान का मानना है कि न्यूजीलैंड ने बैटिंग पावरप्ले में मोमेंटम हासिल कर लिया। जिसके बाद गेंदबाजों हावी नहीं हो सके।

न्यूजीलैंड ने ऑकलैंड में खेले गए चौथे टी20 मैच में भारत को 87 रनों से मात दी। मैच गंवाने के बाद भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा है कि न्यूजीलैंड की टीम ने बैटिंग पावरप्ले के दौरान खेल को अपने पक्ष में कर लिया था। उन्होंने ग्लेन फिलिप्स की तारीफ की है, जिनके 107 रनों की बदौलत न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर बनाया। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में सात विकेट खोकर 259 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम शुरुआती झटकों से उबर नहीं सकी और 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 172 रन ही बना सकी।

श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजों को हार का जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि उन्होंने न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स की शतकीय पारी की तारीफ भी की। कप्तान को उम्मीद है कि अगले मैच में खिलाड़ी वापसी करेंगे। श्रेयस का मानना है कि बैटिंग पारवप्ले के दौरान मैच हाथ से फिसला।

श्रेयस को है वापकी की उम्मीद मैच के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, ''हम गेंदबाजी में पीछे रह गए, उन्होंने बैटिंग पावरप्ले में ही लय (मोमेंटम) हासिल कर ली थी। हमने कुछ गेंदबाजों को अंदर लाने की कोशिश की, लेकिन ग्लेन फिलिप्स को श्रेय जाता है, उन्होंने शानदार पारी खेली। पीछे मुड़कर देखना और सोचना जरूरी है कि हम कहां से वापसी कर सकते हैं। हैमिल्टन जा रहे हैं और बीच में सिर्फ एक दिन है, ऐसे में हमें फिर से रणनीति बनानी होगी और उन चीज़ों पर ध्यान देना होगा जिन्हें हम बेहतर कर सकते हैं। हमें मैदान के आकार (डायमेंशंस) के बारे में पता था, कुछ खिलाड़ी यहां पहली बार खेल रहे हैं और एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि वे अगले मैच में अच्छी वापसी करेंगे।''

भारत के बल्लेबाज रहे फ्लॉफ लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत की दरकार थी, लेकिन तेज गेंदबाज डफी ने पहले ही ओवर में संजू सैमसन (चार) और ईशान किशन (शून्य) को आउट कर उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भारत ने पहले ओवर के बाद दो विकेट पर महज चार रन बनाए थे। इस शुरुआती झटके से टीम अंत तक नहीं उबर सकी। भारत की ओर से तीसरे विकेट के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर (22) और अभिषेक शर्मा (27) के बीच 46 रन की साझेदारी सबसे बड़ी रही। आमतौर पर आक्रामक बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक इस बार लय में नहीं दिखे। वह मैथ्यू फिशर की गेंद पर कवर में मिचेल सैंटनर को कैच थमा बैठे।

अय्यर ने एडम मिल्ने की गेंद पर जगह बनाकर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन 143 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई गेंद उनके बल्ले को छकाती हुई सीधे स्टंप पर जा लगी। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने भी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 24 रन देकर दो विकेट लिए। उन्होंने पावरप्ले के बाद भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। भारत ने पावरप्ले में चार विकेट पर 61 रन बनाए।

नमन धीर ने दो छक्कों और दो चौकों की मदद से 13 गेंदों में 28 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होते ही भारत की हार लगभग तय हो गई। तिलक वर्मा ने 35 गेंदों में 35 रन बनाकर टीम को ऑलआउट होने से बचाया। प्रिंस यादव 17 गेंदों में 18 रन बनाकर नाबाद रहे।

न्यूजीलैंड ने बनाए 259 रन भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड को मयंक यादव ने शुरुआती झटके दिये। उन्होंने पहले ओवर में टिम साइफर्ट (तीन) को और तीसरे ओवर में डेरिल मिचेल (24) का शिकार किया। मिशेल ने नौ गेंदों की अपनी पारी में दो चौके और दो छक्के लगाये। अक्षर पटेल ने टिक कर खेलने का प्रयास कर रहे फिन एलन (31) को आउट कर पवेलियन भेज दिया। 11वें ओवर में मयंक यादव ने बेवन जैकब्स (सात) को आउट कर भारत को चौथी सफलता दिलाई।