श्रेयस अय्यर तोड़ सकते हैं रोहित शर्मा का कप्तानी का रिकॉर्ड, चाहिए सिर्फ 25 रन
श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बनने के काफी करीब है। अभी तक ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है।
भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड दौरे पर दमदार शुरुआत की है। टीम ने पहले ही मैच में कीवी टीम को 4 विकेट से मात दी। क्राइस्टचर्च में हुए पहले मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने 42 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। उन्होंने बीच के ओवरों में अक्षर पटेल और नमन धीर के साथ पारी को संभाला और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय कप्तान के पास दूसरे मुकाबले के दौरान एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मैच शनिवार को खेला जाएगा।
रोहित के रिकॉर्ड पर नजरें
श्रेयस अय्यर जून 2026 में भारतीय टीम के नए कप्तान बने थे। उन्होंने सूर्यकुमार यादव की जगह ली, जिनकी कप्तानी में भारत ने टी20 विश्व कप का खिताब जीता। श्रेयस ने बतौर कप्तान अब तक कुल 22 मैच खेले हैं और एक कैलेंडर ईयर में 632 रन बना चुके हैं। उन्होंने एक शतक और दो अर्धशतक लगाए हैं। भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में बतौर कप्तान एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। उन्होंने 2022 में 29 मैचों में 656 रन बनाए थे और तीन अर्धशतक लगाए थे। श्रेयस को रोहित का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 25 रन चाहिए।
टी20 इंटरनेशनल में बतौर कप्तान एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के बाबर आजम के नाम है। बाबर आजम ने 2021 में बतौर पाकिस्तानी कप्तान 29 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 939 रन बनाए थे। उनके बाद जापान के केंडेल कडोवाकी-फ्लेमिंग हैं। कडोवाकी-फ्लेमिंग ने 2024 में जापान की कप्तानी करते हुए 20 टी20 में 860 रन बनाए। जारी कैलेंडर ईयर में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने 19 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 690 रन बनाए हैं। शे होप ने 17 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 601 रन बनाए हैं।
भारत ने गुरुवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में 226 रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया, जो टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का अब तक का सबसे बड़ा सफल लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड है। संजू सैमसन की 67 रन की तूफानी पारी के बाद अय्यर और नमन धीर ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अय्यर ने 28 गेंदों पर 42 रन बनाए, जबकि नमन ने महज 15 गेंदों पर नाबाद 42 रन की पारी के साथ भारत की जीत सुनिश्चित की। आखिरी ओवरों में नमन धीर ने 15 गेंदों में नाबाद 42 रन की तूफानी पारी खेलकर टीम प्रबंधन के भरोसे को सही साबित किया। उन्होंने अय्यर के साथ छठे विकेट के लिए 23 गेंदों में 43 रन जोड़े। न्यूजीलैंड की ओर से मिचेल ब्रेसवेल और कप्तान मिचेल सैंटनर ने दो-दो विकेट लिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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