पिछले 10 मैचों में श्रेयस अय्यर की कप्तानी के आंकडें हैं चौंकाने वाले, सिर्फ 1 मुकाबले में मिली है जीत
पिछली 10 पारियों में श्रेयस अय्यर की कप्तानी के आंकड़े बेहद ही खराब नजर आते हैं। उन्होंने आखिरी जिन 10 मैचों में कप्तानी की है, उनमें से उनकी टीम ने सिर्फ 1 ही मुकाबला जीता है। भारत के लिए भी 4 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन पहली जीत की तलाश है।
श्रेयस अय्यर को भारतीय टी-20 टीम की कप्तानी सौंपी गई है। उन्हें विश्व विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव को हटाकर कप्तानी सौंपी गई है। हालांकि, श्रेयस अय्यर ने जब से कप्तानी संभाली है, टीम इंडिया लगातार मुकाबले हार रही है। श्रेयस की कप्तानी में भारतीय टीम ने अब तक चार मैच खेले लिए हैं, जिसमें से तीन में हार मिल चुकी है। दो मैचों में आयरलैंड ने शिकस्त दे दी थी और एक मुकाबले में इंग्लैंड ने चार विकेट से हरा दिया। भारत के लिए इंग्लैंड के खिलाफ पहला टी-20 मैच भी बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उस मैच को बारिश ने बचा लिया था।
मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवरों में 190 रन बनाए और इंग्लिश टीम के सामने 191 रनों का लक्ष्य रखा। इस टारगेट को मेजबान टीम ने 19 ओवर में ही 6 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। भारत की इस हार के साथ श्रेयस अय्यर की कप्तानी में सवाल भी खड़े होने लगे हैं। हालांकि, यह शुरुआती फेज है, लेकिन तब भी सोशल मीडिया पर लोग श्रेयस अय्यर की आलोचना करनी शुरू कर चुके हैं। कई लोग अय्यर को बैक भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर उनकी आलोचना करते ही दिखाई दे रहे हैं। क्रिकेट पंडित भी अय्यर की कप्तानी से ज्यादा खुश नहीं हैं।
श्रेयस अय्यर की आखिरी 10 मैचों की टी-20 कप्तानी को देखा जाए जिनमें रिजल्ट निकले हैं तो उन्होंने 9 मुकाबले हारे हैं और सिर्फ 1 में जीत हासिल हुई है। उसमें भी वह जीत आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हासिल हुई थी। श्रेयस अय्यर आईपीएल में लगातार 6 मैच हारने के बाद इस जीत को हासिल कर पाए थे। आईपीएल के हार का सिलसिला वहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अपनी कप्तानी में टीम इंडिया के लिए भी तीनों मुकाबले हार गए हैं। आयरलैंड जैसी टीम से व्हाइट वॉश होने के बाद अय्यर ने पहले ही एक दाग अपने करियर में लगा लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंग्लैंड के खिलाफ बचे हुए 3 मुकाबले में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम कैसा प्रदर्शन करती है। या फिर एक बार हार का मुंह देखना पड़ सकता है।
श्रेयस अय्यर की पिछले 10 मैचों में कप्तानी का ब्योरा
1. पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स- राजस्थान 6 विकेट से जीता
2. पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइंटस- गुजरात 4 विकेट से जीता
3. पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद- हैदराबाद 33 रनों से जीता
4. पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स- डीसी 3 विकेट से जीता
5. पंजाब किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस- मुंबई 6 विकेट से जीता
6. पंजाब किंग्स बनाम आरसीबी- आरसीबी 23 रनों से जीता
7. पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स-पंजाब 7 विकेट से जीता* (सिर्फ यही एक जीत)
8. भारत बनाम आयरलैंड- आयरलैंड 34 रनों से जीता
9. भारत बनाम आयरलैंड- आयरलैंड 1 रन से जीता
10. भारत बनाम इंग्लैंड- इंग्लैंड 4 विकेट से जीता
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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