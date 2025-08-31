Shreyas Iyer captaincy has become a problem Former cricketer statement has created a stir in Indian cricket श्रेयस अय्यर की 'कप्तानी' बनी जी का जंजाल? पूर्व क्रिकेटर के बयान ने भारतीय क्रिकेट में ला दिया भूचाल!, Cricket Hindi News - Hindustan
श्रेयस अय्यर की 'कप्तानी' बनी जी का जंजाल? पूर्व क्रिकेटर के बयान ने भारतीय क्रिकेट में ला दिया भूचाल!

मोंटी पनेसर ने कहा कि श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम में जगह बनाने में शायद इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि उनमें लीडरशिप स्किल हैं और फिलहाल, शायद टीम ने इस पर काम कर लिया है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 31 Aug 2025 01:31 PM
एशिया कप 2025 का आगाज होने में महज कुछ ही दिनों का समय रह गया है, मगर अभी भी क्रिकेट के गलियारों में यह सवाल उठ रहे हैं कि क्यों श्रेयस अय्यर को इतने अच्छे टी20 रिकॉर्ड के बावजूद स्क्वॉड में मौका नहीं मिला। स्क्वॉड में तो छोड़िए, रिजर्व खिलाड़ियों की लिस्ट में भी उनका नाम नहीं है। क्रिकेट पंडित इसको लेकर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं। इस कड़ी में इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने भारतीय क्रिकेट में भूचाल ला दिया है। पनेसर का कहना है कि श्रेयस अय्यर की लीडरशिप स्किल उनके टीम सिलेक्शन में रोड़ा बन रही है।

श्रेयस अय्यर की अगुवाई में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 का खिताब जीता। वहीं पंजाब किंग्स को उन्होंने आईपीएल 2025 में फाइनल तक पहुंचाया, जहां उन्हें आरसीबी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। श्रेयस अय्यर को इसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कप्तानी का अनुभव है।

मोंटी पनेसर ने इंडिया टुडे से कहा, “श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम में जगह बनाने में शायद इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि उनमें लीडरशिप स्किल हैं और फिलहाल, शायद टीम ने इस पर काम कर लिया है। इससे उन्हें (चयनकर्ताओं को) किसी युवा खिलाड़ी को टीम में लाने का मौका मिलता है, जो खेलने में थोड़ा ज्यादा रोमांचक हो, जिसे कोच गौतम गंभीर आसानी से संभाल सकें। इसलिए मुझे लगता है कि आईपीएल में कप्तान होने के नाते उनके लिए टीम में जगह बनाना थोड़ा मुश्किल है।”

उन्होंने आगे कहा, “लेकिन मेरा मानना ​​है कि अगर वह रन बनाते रहे, तो उन्हें खेलना चाहिए। लेकिन यह सिर्फ़ प्रतिभा की बात है, प्रतिभा अविश्वसनीय है। मुझे लगता है कि भारत पहले कभी इतना भाग्यशाली नहीं रहा कि वह अभी 2 से 3 टीमें बनाकर दुनिया के सामने प्रतिस्पर्धा कर सके।”

