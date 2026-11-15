श्रेयस अय्यर ने टी20 और वनडे सीरीज जीत को बताया शानदार उपलब्धि, गेंदबाजों की पीठ थपथपाई
श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड में टी20 और फिर वनडे सीरीज जीतने को शानदार उपलब्धि बताई है। उन्होंने कहा कि ये सीरीज गेंदबाजों के नाम रही।
गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत ने रविवार को छोटे स्कोर का बचाव करते हुए पांचवें और सीरीज के आखिरी वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को 22 रनों से शिकस्त दी। इसी के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीत के बाद गेंदबाजों के प्रदर्शन की तारीफ की है। उन्होंने न्यूजीलैंड की सरजमीं पर टी20 सीरीज और फिर वनडे सीरीज जीत को शानदार उपलब्धि बताया है। भारतीय बल्लेबाजों ने लगातार दूसरे मैच में निराशाजनक प्रदर्शन किया और उसकी टीम पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद 42.1 ओवर में 209 रन पर सिमट गई। हालांकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भी बल्लेबाजी के लिए मुश्किल परिस्थितियों में संभल नहीं सके। भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को शुरू से बैकफुट पर रखा और उसकी पूरी टीम को 48.1 ओवर में 187 रन पर ढेर कर दिया।
हमारे अंदर खास विश्वास था
भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीते के बाद ब्रॉडकास्टर से बातचीत में कहा, ‘’बहुत खुश हूं, मुझे लगता है कि टी20 और वनडे सीरीज में हमें अलग कड़ीशन का सामना करना पड़ा। मौसम हमेशा बदलता रहा। काफी चुनौतियां मिली और जीत भी आई। मेरा मानना है कि ये शानदार उपलब्धि है। और आज हमारे अंदर यह खास विश्वास था, भले ही हम बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा रन नहीं बना पाए थे। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद थी कि हम किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं। और मुझे खुशी है कि हर खिलाड़ी ने उसी दिशा में सोचा और हम उस योजना को मैदान पर लागू करने में सफल रहे।
गेंदबाजों की तारीफ की
उन्होंने आगे कहा, ''अगर आप पूरी सीरीज देखें, तो ये बल्लेबाजों की सीरीज नहीं थी। जिस तरह से गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, वे इस मौके पर खरे उतरे और उन्हें पूरा भरोसा था कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वे टीम को जीत दिलाएंगे। मुझे लगता है कि हमें सभी खिलाड़ियों में इसी मानसिकता की जरूरत है और हर एक खिलाड़ी का यह जज्बा वाकई शानदार है।
भारत ने पहले दोनों मैच जीते थे जबकि न्यूजीलैंड चौथा मैच जीतने में सफल रहा था। सीरीज का तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इस तरह से गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारत ने वनडे में विदेशी धरती पर अपनी पहली सीरीज जीती।भारतीय गेंदबाजों ने अनुशासित गेंदबाजी का शानदार नमूना पेश करते हुए न्यूजीलैंड के किसी भी बल्लेबाज को अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदलने दिया। अर्शदीप सिंह ने 30 रन देकर तीन, मोहम्मद सिराज ने 50 रन देकर दो और अक्षर पटेल ने 28 रन देकर दो विकेट लिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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