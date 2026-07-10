इस 'कलंक' के साथ हुआ श्रेयस अय्यर के कैप्टेंसी करियर का आगाज, बने ऐसे पहले भारतीय कप्तान

श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए 6 मैच हो गए हैं, जिसमें उन्हें अभी तक एक भी जीत नसीब नहीं हुई है। आयरलैंड के खिलाफ 2 मैच सहित 5 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक मैच बारिश की वजह से धुला।

श्रेयस अय्यर के कैप्टेंसी करियर का आगाज एक बड़े ‘कलंक’ के साथ हुआ। सूर्यकुमार यादव से कप्तानी छिनकर जब उन्हें टीम इंडिया की बागडोर सौंपी जा रही थी तो किसी ने उम्मीद नहीं की थी भारतीय टीम का हाल इतना बुरा होने वाला है। अय्यर ने अपने कैप्टेंसी करियर का आगाज आयरलैंड दौरे पर किया, जहां टीम इंडिया को 0-2 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद टीम इंडिया इंग्लैंड दौरे पर आई, जहां पहले चार में से तीन मैच हारकर टीम इंडिया एक और सीरीज गंवा चुकी है। इंग्लैंड दौरे का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ा था। श्रेयस अय्यर अब लगातार 5 टी20 मैच हारने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं। जी हां, उनसे पहले आज तक कोई भारतीय कप्तान लगातार इतने मैच नहीं हारा।

श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर लगा दाग श्रेयस अय्यर भारतीय टी20 टीम के 15वें कप्तान है। उनसे पहले सिर्फ एमएस धोनी ही थे, जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया लगातार चार मैच हारी थी। ऐसा माही की कप्तानी में दो बार हुआ था। पहली बार 2009 में टीम इंडिया को लगातार 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था और दूसरी बार 2014-15 के दौरान ऐसा हुआ था। मगर श्रेयस अय्यर ने अब धोनी से यह अनचाहा रिकॉर्ड छीन लिया है। वह लगातार 5 टी20 मैच हारने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं।

श्रेयस अय्यर ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड बतौर भारतीय कप्तान 5 मैच हारने के लिए श्रेयस अय्यर को 6 मुकाबले लगे। इससे पहले पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली लिस्ट में पहले पायदान पर थे। कोहली ने टी20 में 5 मैच हारने के लिए 12 मैच लिए थे, वहीं धोनी 15 मुकाबलों में 5 मैच हारे थे। सबसे हैरान कर देने वाले आंकड़े सूर्यकुमार यादव के हैं, जिन्हें बतौर कप्तान 5 मैच हारने में 31 मुकाबले लगे थे।

6 - श्रेयस अय्यर*

12 - विराट कोहली

15 - एमएस धोनी

16 - हार्दिक पांड्या

31 - रोहित शर्मा

31 - सूर्यकुमार यादव