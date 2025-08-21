Shreyas Iyer agar Pakistan mein hote to a Category ke player hote says Basit ali after star batter s Asia Cup 2025 snub श्रेयस अय्यर अगर पाकिस्तान में होते तो…भारतीय बैटर को लेकर पाक दिग्गज ने दिया बयान, Cricket Hindi News - Hindustan
Shreyas Iyer agar Pakistan mein hote to a Category ke player hote says Basit ali after star batter s Asia Cup 2025 snub

श्रेयस अय्यर अगर पाकिस्तान में होते तो…भारतीय बैटर को लेकर पाक दिग्गज ने दिया बयान

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने कहा है कि अगर श्रेयस अय्यर पाकिस्तान में होते तो ए कैटेगरी के प्लेयर होते। उनके साथ एशिया कप में ज्यादती हो गई है। श्रेयस अय्यर को रिजर्व खिलाड़ियों में भी शामिल नहीं किया है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 21 Aug 2025 01:45 PM
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने एक बड़ा बयान उन भारतीय खिलाड़ियों को लेकर दिया है, जिन्हें टी20 एशिया कप 2025 के लिए टीम में जगह नहीं मिली है। इनमें श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ियों का नाम शामिल है। बासित अली ने श्रेयस अय्यर को लेकर निराशा जाहिर की और कहा कि उनको बाहर किया जाना न्यायपूर्ण नहीं है। उनका कहना है कि अगर ये खिलाड़ी पाकिस्तान में होते तो ए कैटेगरी के प्लेयर होते।

आईपीएल 2025 में 604 रन 50 से ज्यादा के औसत और 175 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बनाने वाले श्रेयस अय्यर बाहर हैं। पंजाब किंग्स को इस सीजन फाइनल तक का सफर तय कराने वाले कप्तान का नाम रिजर्व प्लेयर्स के पूल में भी शामिल नहीं है। यहां तक कि यशस्वी जायसवाल टी20 वर्ल्ड कप 2024 टीम का हिस्सा थे, लेकिन अब वे एशिया कप की टीम में नहीं हैं। उनको रिजर्व ओपनर के तौर पर रखा है। गेम टाइम शो में कामरान अकमल के साथ बात करते हुए बासिल अली ने कहा, “श्रेयस अय्यर, यशस्वी जयसवाल, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी अगर पाकिस्तान में होते ना ये लोग ए कैटेगरी में होते।”

ये भी पढ़ें:हार्दिक का होगा 'प्रमोशन'! देखें T20I में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले 5 भारतीय

बासित अली ने आगे कहा, "श्रेयस अय्यर के साथ ज्यादती हो गई है। उनको टीम में होना चाहिए था।" बासित अली ने यह भी बताया कि कौन सी टीम भारत को कड़ी टक्कर दे सकती है? हैरान करने वाली बात ये है कि बासित अली ने अपने देश पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। बासित अली ने कहा, "उनके पास बहुत ही विस्फोटक टीम है और मुझे लगता है कि केवल श्रीलंका ही उनसे मुकाबला कर सकता है।" बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया, जिसमें कोई भी खिलाड़ी ए कैटेगरी में शामिल नहीं है। उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान पर तंज भी कसा है।