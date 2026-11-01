श्रेयस अय्यर ने हार के बाद गेंदबाजों के साथ फील्डरों को भी लपेटा, कहा- हम थोड़े लापरवाह थे
श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवां टी20 मैच गंवाने के बाद कहा है कि हम अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग में और बेहतर हो सकते थे। भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज 3-2 से जीती।
भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी के लिए मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद 191 रनों का स्कोर बनाने के लिए बल्लेबाजों की प्रशंसा की है। हालांकि उनका मानना है कि गेंदबाजी और फील्डिंग में उनके खिलाड़ी बेहतर कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि टीम को काफी कुछ सीखने को मिला। न्यूजीलैंड ने रविवार को हैमिल्टन में खेले गए पांचवें और आखिरी टी20 मैच में भारत को सात विकेट से हराया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 191 रन बनाए। टीम के लिए ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक लगाया। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में तीन विकेट पर 195 रन बनाकर जीत दर्ज की।
हम थोड़े लापरवाह थे
भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद कहा, ''बीच के ओवरों में हमें जो शुरुआत मिली, उसे देखते हुए हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। हमने लगातार दो विकेट खो दिए, और फिर अचानक नए बल्लेबाजों पर दबाव आ गया। यह आसान विकेट नहीं था, खासकर जब गेंद थोड़ी स्विंग हो रही थी और रुक-रुक कर आ रही थी, और कभी-कभी स्किड भी कर रही थी। आपने देखा होगा कि दो-तीन बार, मैं और तिलक एक ही तरह से आउट हुए। यह चुनौतीपूर्ण था, खासकर उस कठिन लेंथ पर, लेकिन 194 तक पहुंचना मुझे उचित लगता है।''
उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग में और बेहतर कर सकते थे। हम थोड़े लापरवाह थे, लेकिन यह एक अच्छा अनुभव रहा। मुझे लगता है कि विदेश आकर, न्यूजीलैंड आकर, इतने अलग-अलग मौकों पर, अलग-अलग मैदानों पर खेलने से बहुत कुछ सीखने को मिला।
अय्यर की टीम ने जीती सीरीज
अय्यर की कप्तानी में किसी (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया) देश में भारत ने पहली सीरीज जीती है। उन्होंने आयरलैंड और इंग्लैंड में लगातार दो सीरीज में हार के साथ अपनी कप्तानी की शुरुआत की थी।
न्यूजीलैंड ने पांच मैचों की सीरीज के पांचवें टी20 मैच में रविवार को भारत को 7 विकेट से शिकस्त दी। भारत ने शुरुआती तीन मैच जीतकर पहले ही सीरीज जीत ली थी न्यूजीलैंड हालांकि आखिरी दो मैच जीतने में सफल रहा। भारत को आठ विकेट पर 191 रन पर रोकने के बाद न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में तीन विकेट पर 195 रन बनाकर जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड के लिए सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट न 93 और ग्लेन फिलिप्स ने नाबाद 65 रन का योगदान दिया। भारत के लिए अर्शदीप, वरुण और नीतीश ने 1-1 विकेट लिया।
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