Shreyanka Patil did not get Player of the Match award Despite taking 5 wickets Radha Yadav Gesture won hearts
5 विकेट लेकर भी श्रेयंका पाटिल को नहीं मिला POTM का अवॉर्ड, राधा यादव ने फिर ऐसे जीता दिल!

संक्षेप:

श्रेयंका पाटिल ने गुजरात जाएंट्स के खिलाफ 5 विकेट हॉल लेकर आरसीबी की जीत में अहम भूमिका निभाई, लेकिन राधा यादव को उनकी 66 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

Jan 17, 2026 06:14 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शुक्रवार, 16 जनवरी की रात वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 के 9वें मुकाबले में गुजरात जाएंट्स के खिलाफ 32 रनों से जीत दर्ज की। आरसीबी ने इसी के साथ डब्ल्यूपीएल 2026 में जीत की हैट्रिक भी पूरी की। बेंगलुरु की इस जीत में अहम भूमिका श्रेयंका पाटिल ने 5 विकेट लेकर निभाई। श्रेयंका के टी20 करियर का यह पहला 5 विकेट हॉल था। हालांकि इस दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड नहीं मिला। यह अवॉर्ड आरसीबी की ही बैटर राधा यादव को मिला, जिन्होंने बल्ले से दम दिखाते हुए 66 रनों की शानदार पारी खेली थी। हालांकि इस अवॉर्ड के साथ राधा यादव ने सभी के दिल भी जीते।

दरअसल, राधा यादव ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड श्रेयंका पाटिल के साथ शेयर किया। उन्होंने कहा, “श्रेयू ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, ऐसी ओस वाली कंडीशन में स्पिनर के तौर पर बॉलिंग करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए मैं यह अवॉर्ड उसके साथ शेयर करना चाहती हूं।”

राधा यादव के इस जेस्चर ने हर किसी का दिल जीत लिया है। उन्होंने अपनी इस मैच विनिंग पारी को लेकर कहा, “मुझे बहुत मजा आया। ऋचा के साथ मेरी बातचीत बहुत जरूरी थी। बैटिंग के लिए यह आसान सिचुएशन नहीं थी क्योंकि हम चार विकेट खो चुके थे। जिस तरह से ऋचा ने मुझसे बात की, उसके लिए मैं उन्हें पूरा क्रेडिट दूंगा। मुझे पता है कि मेरे पास शॉट्स हैं, गेम है, टेम्परमेंट है और सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से ऋचा ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, वह बहुत जरूरी था।

(ऋचा के साथ क्या बात हुई?) उसने मुझसे शांत रहने को कहा, देखो कि विपक्षी टीम क्या कर रही है, डॉट बॉल आएंगी, चिंता मत करो। हम बाद में फायदा उठा सकते हैं क्योंकि हमारे पास शॉट्स हैं। उसे मुझ पर जो भरोसा था, उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला।

(पसंदीदा शॉट?) मैंने जो पहली गेंद खेली, उसे मैंने मिडिल किया, तब मुझे पता था कि मैंने यह पहले भी स्टेट और इंडिया A के लिए किया है। इसलिए मुझे वह कॉन्फिडेंस था। लेकिन इस स्टेज पर पहली बार ऐसा करना मुझे बहुत खुशी देता है।

(आपके बैक फुट सिक्स पर क्या विचार हैं?) मुझे लगता है कि RX सर (RX मुरली - RCB के बैटिंग कोच) ने मेरी पावर-हिटिंग पर बहुत काम किया है, इसलिए मुझे उन्हें इसका क्रेडिट देना होगा।

(आप इस जीत का जश्न कैसे मनाएंगे?) मैच खत्म हो गया, हम जीत गए, तो काम हो गया। बस इतना ही। मैं कुछ और भी कहना चाहता हूं।”

