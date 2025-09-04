100 रुपये में देख सकेंगे विश्व कप मैच, भारत-श्रीलंका मैच से पहले श्रेया घोषाल करेंगी परफॉर्म

भारत में होने वाले महिला विश्व कप 2025 के पहले चरण में सभी लीग मैचों के टिकटों की कीमत केवल 100 रुपये है। भारत और श्रीलंका मुकाबले से पहले गुवाहाटी में ओपनिंग सेरेमनी में श्रेया घोषाल परफॉर्म करेंगी।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए टिकटों की जानकारी और प्रमुख मनोरंजन योजनाओं का अनावरण किया है, जो चार भारतीय शहरों और कोलंबो, श्रीलंका में खेला जाएगा। एक बड़ी घोषणा के अनुसार, प्रसिद्ध भारतीय गायिका श्रेया घोषाल भारत और श्रीलंका के बीच टूर्नामेंट के पहले मैच से पहले गुवाहाटी में होने वाले भव्य उद्घाटन समारोह में प्रस्तुति देंगी। घोषाल, जिन्होंने टूर्नामेंट का आधिकारिक गान, "ब्रिंग इट होम" भी रिकॉर्ड किया है, एक लाइव प्रस्तुति देंगी जो वैश्विक मंच पर महिला क्रिकेट की ऊर्जा, भावना और एकता का जश्न मनाएगी।

100 रुपये टिकट की कीमत इस वर्ष का आयोजन किसी भी आईसीसी वैश्विक आयोजन के लिए रिकॉर्ड कम कीमतों के साथ, सुलभता के मामले में एक नया मानक स्थापित करेगा। पहले चरण में भारत में सभी लीग मैचों के टिकटों की कीमत केवल 100 रुपये (लगभग 1.14 अमेरिकी डॉलर) है। प्रशंसकों के अनुकूल मूल्य निर्धारण का उद्देश्य खचाखच भरे स्टेडियम और उत्साही भीड़ सुनिश्चित करना है क्योंकि महिलाओं का खेल लगातार अपनी प्रतिष्ठा और वैश्विक आकर्षण में बढ़ रहा है।

गूगल पे प्रशंसकों के लिए विशेष प्री-सेल टिकटों की सुविधा के साथ प्रशंसकों को एक्शन के और करीब लाएगा। टिकटों की बिक्री आज (गुरुवार, 4 सितंबर) शाम 7:00 बजे से शुरू होगी, जिसमें टिकट्स.क्रिकेटवर्ल्डकप.कॉम के माध्यम से गूगल पे उपयोगकर्ताओं के लिए चार दिनों की विशेष प्री-सेल विंडो होगी, जो सोमवार, 8 सितंबर को शाम 7:00 बजे तक चलेगी, जिससे हजारों प्रशंसक अपनी सीटें सुरक्षित कर सकेंगे और स्टैंड्स में उत्साह का हिस्सा बन सकेंगे।

दूसरे चरण की सार्वजनिक बिक्री मंगलवार, 9 सितंबर को रात 8:00 बजे से शुरू होगी। इस दौरान, प्रशंसक टिकट्स.क्रिकेट वर्ल्ड कप .कॉम पर टिकट खरीद सकते हैं। पहले चरण में, सभी राउंड-रॉबिन लीग मैचों के टिकट केवल गूगल पे उपयोगकर्ताओं के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। प्रशंसक दूसरे चरण (सभी लीग मैचों के लिए) के लिए भी रुचि दर्ज करा सकते हैं, जिसके लिए टिकटों की बिक्री मंगलवार, 9 सितंबर से शुरू होगी।

गुवाहाटी में होने वाला उद्घाटन समारोह क्रिकेट, सशक्तिकरण और संगीत का एक जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध उत्सव होने का वादा करता है। विषयगत दृश्यों और ऑन-ग्राउंड एक्टिविटीज द्वारा समर्थित श्रेया घोषाल का प्रदर्शन, महिला क्रिकेट के एक महीने तक चलने वाले उत्सव की शानदार शुरुआत करेगा।