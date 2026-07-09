श्रेष्ठा अय्यर ने किया अपने भाई श्रेयस अय्यर का बचाव, बोलीं- मैच तो विराट और रोहित ने भी हारे हैं
श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा अय्यर ने एक बयान में कहा है कि वह आने वाले समय में महान कप्तान बनेंगे। उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। श्रेष्ठा ने यह भी कहा है कि हारना अलग बात है। हारे तो विराट और रोहित भी हैं।
टीम इंडिया के कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर की शुरुआत बेहद खराब रही है। टी20 विश्व कप चैंपियन टीम की कप्तानी कर रहे श्रेयस अय्यर पिछले पांच मैचों में से 4 मैच हार चुके हैं। एक भी मैच जीता नहीं है, बल्कि वह बारिश में धुल गया था। ऐसे में श्रेयस की कप्तानी की आलोचना भी हो रही है, क्योंकि वे रन भी नहीं बना पा रहे। इस बीच उनकी बहन श्रेष्ठा अय्यर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह एक दिन भारत के सबसे अच्छे कप्तान कहे जाएंगे। श्रेष्ठा ने ये भी कहा है कि मैच हारे तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी ने भी हैं।
श्रेष्ठा अय्यर ने फिल्मीज्ञान को दिए पॉडकास्ट में श्रेयस की कप्तानी को लेकर कहा, "चीजें हमेशा आपके पमें नहीं जाएंगी। हमारे लिए बोलना आसान है, लेकिन है कि कैप्टन हार रहा है, बस हार रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है क्रिकेट इसके परे भी है। आपको पिच नहीं पता कैसा है। आपको पता नहीं कि बॉलिंग पिच है या बैटिंग पिच है। कभी हमने टॉस जीता, कभी टॉस हारा। उसमें बहुत कुछ है। आपको सिर्फ ये दिखता है कि इसका कैप्टेंसी कैसा है। आप वो भी मैचेस देखो, जिनमें वो जीता है एक कैप्टन के तौर पर।"
'इंडिया के लिए खेलते हैं तो चीजें अलग होती हैं'
उन्होंने आगे कहा, "आप जब इंडिया के लिए खेलते हो तो बहुत कुछ, बहुत चीजें उसके साथ आती हैं। यह अच्छे कप्तान या बुरे कप्तान के बारे में नहीं है। आज तक जो भी कैप्टन रहा है, सबने अच्छा ही किया है। शुभमन गिल हो, विराट कोहली, रोहित शर्मा और धोनी तो लेजेंड हैं, लेकिन इन लोगों ने भी काफी सारे मैच हारे हैं, लेकिन आपको सिर्फ श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर ही बोलते रहोगे तो फिर आप उससे कुछ तो प्रॉब्लम है।"
श्रेयस के पास देने के लिए बहुत कुछ है- श्रेष्ठा
श्रेयस की बहन आगे कहते हैं, "मुझे लगता है कि वह अद्भुत है, वह एक बहुत ही अलग व्यक्तित्व वाला शख्स है और मुझे लगता है कि वह बहुत कुछ दे सकता है। उनके जितना और किसी के पास नहीं है। मुझे पता है कि उनके पास इतना कुछ है देने के लिए और आने वाले समय में, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है वो टाइम। नजर ना लगे। बहुत जल्दी आएगा वो टाइम, जब यह बोलेंगे कि श्रेयस अय्यर इंडिया के सबसे अच्छे कप्तानों में से एक है। मुझे ऐसा भरोसा है।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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