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श्रेष्ठा अय्यर ने किया अपने भाई श्रेयस अय्यर का बचाव, बोलीं- मैच तो विराट और रोहित ने भी हारे हैं

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा अय्यर ने एक बयान में कहा है कि वह आने वाले समय में महान कप्तान बनेंगे। उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। श्रेष्ठा ने यह भी कहा है कि हारना अलग बात है। हारे तो विराट और रोहित भी हैं।

श्रेष्ठा अय्यर ने किया अपने भाई श्रेयस अय्यर का बचाव, बोलीं- मैच तो विराट और रोहित ने भी हारे हैं

टीम इंडिया के कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर की शुरुआत बेहद खराब रही है। टी20 विश्व कप चैंपियन टीम की कप्तानी कर रहे श्रेयस अय्यर पिछले पांच मैचों में से 4 मैच हार चुके हैं। एक भी मैच जीता नहीं है, बल्कि वह बारिश में धुल गया था। ऐसे में श्रेयस की कप्तानी की आलोचना भी हो रही है, क्योंकि वे रन भी नहीं बना पा रहे। इस बीच उनकी बहन श्रेष्ठा अय्यर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह एक दिन भारत के सबसे अच्छे कप्तान कहे जाएंगे। श्रेष्ठा ने ये भी कहा है कि मैच हारे तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी ने भी हैं।

श्रेष्ठा अय्यर ने फिल्मीज्ञान को दिए पॉडकास्ट में श्रेयस की कप्तानी को लेकर कहा, "चीजें हमेशा आपके पमें नहीं जाएंगी। हमारे लिए बोलना आसान है, लेकिन है कि कैप्टन हार रहा है, बस हार रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है क्रिकेट इसके परे भी है। आपको पिच नहीं पता कैसा है। आपको पता नहीं कि बॉलिंग पिच है या बैटिंग पिच है। कभी हमने टॉस जीता, कभी टॉस हारा। उसमें बहुत कुछ है। आपको सिर्फ ये दिखता है कि इसका कैप्टेंसी कैसा है। आप वो भी मैचेस देखो, जिनमें वो जीता है एक कैप्टन के तौर पर।"

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'इंडिया के लिए खेलते हैं तो चीजें अलग होती हैं'

उन्होंने आगे कहा, "आप जब इंडिया के लिए खेलते हो तो बहुत कुछ, बहुत चीजें उसके साथ आती हैं। यह अच्छे कप्तान या बुरे कप्तान के बारे में नहीं है। आज तक जो भी कैप्टन रहा है, सबने अच्छा ही किया है। शुभमन गिल हो, विराट कोहली, रोहित शर्मा और धोनी तो लेजेंड हैं, लेकिन इन लोगों ने भी काफी सारे मैच हारे हैं, लेकिन आपको सिर्फ श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर ही बोलते रहोगे तो फिर आप उससे कुछ तो प्रॉब्लम है।"

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श्रेयस के पास देने के लिए बहुत कुछ है- श्रेष्ठा

श्रेयस की बहन आगे कहते हैं, "मुझे लगता है कि वह अद्भुत है, वह एक बहुत ही अलग व्यक्तित्व वाला शख्स है और मुझे लगता है कि वह बहुत कुछ दे सकता है। उनके जितना और किसी के पास नहीं है। मुझे पता है कि उनके पास इतना कुछ है देने के लिए और आने वाले समय में, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है वो टाइम। नजर ना लगे। बहुत जल्दी आएगा वो टाइम, जब यह बोलेंगे कि श्रेयस अय्यर इंडिया के सबसे अच्छे कप्तानों में से एक है। मुझे ऐसा भरोसा है।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
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डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

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