श्रेयस ब्रिगेड ने इंग्लैंड में भी सीरीज गंवाकर कटाई नाक, भारत के साथ T20I में पहली बार हुआ ऐसा
India vs England T20I: भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में भी हार का मुंह देखना पड़ा। मेजबान इंग्लैंड ने पांच मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली है।
श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने इंग्लैंड में भी नाक कटा दी है। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है और इतिहास रचा दिया। इंग्लैंड ने ब्रिस्टल में चौथे मैच में भारत को 9 विकेट से शिकस्त दी। इंग्लैंड ने पहली बार भारत से दो या उससे अधिक मैचों की द्विपक्षीय टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीती है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पिछली छह में से पांच टी20 सीरीज अपने नाम की थी जबकि एक ड्रॉ रही। दोनों टीमों के बीच पहली टी20 सीरीज साल 2012 में आयोजित हुई थी, जो 1-1 की बराबरी पर छूटी।
श्रेयस अय्यर के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
श्रेयस अय्यर के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड हो गया है। वह लगातार पांच T20I मैच हारने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। एमएस धोनी की कप्तानी में भारत ने 2009 और 2014/2015 में लगातार चार मैच गंवाए थे। सूर्यकुमार यादव की जगह अचानक भारतीय टी20 टीम के कप्तान बने श्रेयस अपनी पहली जीत को तरस गए हैं। उन्होंने पिछले महीने आयरलैंड दौरे पर भारत की पहली बार कमान संभाली थी, जहां 0-2 से ऐतिहासिक हार मिली। आयरलैंड ने पहली मर्तबा भारत से किसी भी फॉर्मेट में सीरीज जीती। बता दें कि श्रेयस के कप्तान बनने से पहले भारत ने अपनी पिछली 12 द्विपक्षीय इंटरनेशनल सीरीज में से 11 जीती थीं जबकि दिसंबर 2023 में साउथ अफ्रीका में हुई सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी।
भारत ने दिया था 159 रनों का टारगेट
भारत ने ब्रिस्टल में इंग्लैंड के सामने 159 रनों का लक्ष्य रखा था। इंग्लैंड ने कप्तान हैरी ब्रूक और फिल साल्ट के शतकीय साझेदारी के दम पर 13.5 ओवर में टारगेज चेज कर लिया। ब्रूक ने 35 गेंदों में नाबाद 79 रन रन बनाए। उन्होंने आठ चौके और चार छक्के जमाए। सलामी बल्लेबाज साल्ट ने 42 गेंदों में नौ चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 59 रन बटोरे। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 146 रन की अटूट साझेदारी की। वहीं, भारत ने कप्तान श्रेयस अय्यर की 49 गेंद में नाबाद 80 रनों की पारी की बदौलत 158/7 का स्कोर बनाया था। उन्होंने शिवम दुबे (22) के साथ चौथे विकेट के लिए उनकी 53 रन की पार्टनरशिप की। अय्यर के अलावा भारत का कोई अन्य बल्लेबाज लय में नजर नहीं आया। कप्तान ने भारतीय पारी में आधे से अधिक रन बनाए। अय्यर की कप्तानी में भारत को पिछले छह मैच में से पांच में हार का सामना करना पड़ा। मौजूदा सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ा था।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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