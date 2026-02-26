क्या जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा को क्या ड्रॉप कर देना चाहिए? आकाश चोपड़ा ने दिया दो टूक जवाब
अभिषेक शर्मा को जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले आज के मैच में क्या ड्रॉप कर देना चाहिए इसको लेकर पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंट्रेटर आकाश चोपड़ा ने अपनी बेबाक राय रखी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है पूरा जानिए।
भारतीय टीम इस समय टी20 विश्व कप के एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां जिम्बाब्वे के खिलाफ आगामी मुकाबला सेमीफाइनल की राह तय करने के लिए निर्णायक बन गया है। टूर्नामेंट में एक हार झेलने के बाद टीम इंडिया पर दबाव बढ़ गया है और सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की खराब फॉर्म चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी बीच, क्रिकेट विशेषज्ञ आकाश चोपड़ा ने अभिषेक को टीम से बाहर करने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। चोपड़ा का मानना है कि खराब फॉर्म के बावजूद अभिषेक को टीम में बनाए रखना जरूरी है क्योंकि उन्होंने पिछले लंबे समय में खुद को साबित किया है।
अभिषेक शर्मा के बचाव में उतरते हुए आकाश चोपड़ा ने उनके हालिया प्रदर्शन और रैंकिंग का हवाला दिया। उन्होंने कहा, "अभिषेक की पिछली पांच पारियां अच्छी नहीं रही हैं, लेकिन अभी भी वह टी20 वर्ल्ड नंबर-1 रैंकिंग पर है। डेढ़ साल उन्होंने इतना अच्छा किया है कि खराब प्रदर्शन के बावजूद वह सबसे आगे हैं।" चोपड़ा ने जोर देकर कहा कि बुरे समय में खिलाड़ी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और टीम प्रबंधन को उन पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अगर विश्व की नंबर-1 टीम और गत विजेता है, तो उसका पिछला प्रदर्शन "कोई फ्लूक या तुक्का नहीं था।"
तकनीकी पहलुओं पर बात करते हुए चोपड़ा ने बताया कि विपक्षी टीमें अभिषेक के खिलाफ एक खास रणनीति के तहत गेंदबाजी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि टीमें "ऑफ-स्टंप के बहुत दूर और धीमी गेंदबाजी" कर रही हैं, जिससे अभिषेक संघर्ष कर रहे हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच को लेकर उन्होंने आगाह किया कि वहां के गेंदबाज उन्हें शॉर्ट-पिच गेंदों से परेशान करेंगे, लेकिन इसके बावजूद वह ओपनिंग जोड़ी में बदलाव के पक्ष में नहीं हैं। चोपड़ा ने स्पष्ट किया, "मैं अभिषेक शर्मा को ईशान किशन के साथ ही खिलाना चाहूंगा। ओपनिंग कॉम्बिनेशन ठीक चल रहा है, उसे चलने दें।"
संजू सैमसन को टीम में शामिल करने की चर्चाओं पर भी चोपड़ा ने अपनी राय रखी। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि संजू खेलते हैं, तो उन्हें नंबर 3 पर मौका दिया जाना चाहिए, न कि सलामी बल्लेबाज के रूप में। उन्होंने ईशान किशन को नीचे भेजने का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने टूर्नामेंट में अब तक भारत के लिए सबसे अच्छी बल्लेबाजी की है और उन्हें उनके स्थान से हटाना सही नहीं होगा। चोपड़ा ने टीम इंडिया को सलाह दी कि वे "एक सधी हुई सोच के साथ मैदान पर उतरें।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।