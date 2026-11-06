न्यूजीलैंड में क्यों संघर्ष करते हैं फील्डर? भारत के फील्डिंग कोच ने बताया कारण
भारतीय टीम के फील्डिंग कोच शुभदीप घोष ने कहा है कि न्यूजीलैंड में फील्डर्स को परेशानी होती है, क्योंकि यहां बाउंड्री बहुत छोटी होती हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे मैच भारत जीत चुका है।
भारत के फील्डिंग कोच शुभदीप घोष ने शुक्रवार को कहा कि न्यूजीलैंड में छोटी बाउंड्री फील्डर्स के लिये चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उनके पास प्रतिक्रिया के लिये समय घट जाता है, लेकिन कई सालों के अनुभव के दम पर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज इस चुनौती से पार पा सकते हैं। टी दिलीप की जगह इस साल अगस्त में भारत के फील्डिंग कोच बने घोष ने कहा कि उनकी तैयारियों का फोकस स्थिरता और गेंद को भांपने पर रहा है।
पांच मैचों की टी20 सीरीज 3-2 से जीतने के बाद भारत पांच मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से आगे है। घोष ने दूसरे वनडे से पहले कहा, ''हमने पहले वनडे में अच्छा प्रदर्शन किया। कुछ अच्छे कैच लपके और फील्डिंग भी शानदार थी। कैच लपकना खेल का हिस्सा है। कई बार हमसे कैच छूट जाते हैं। हम इसे लेकर काम कर रहे हैं। अभ्यास के दौरान इन चीजों पर जोर दिया जाता है।''
विराट और रोहित अंदाजा लगा लेते हैं- शुभदीप
उन्होंने आगे कहा, ''न्यूजीलैंड में गेंद को भांपना, मूवमेंट, स्थिरता काफी अहम है। हम ड्रेसिंग रूम में इस पर बात करते हैं।'' पहले मैच में कोहली द्वारा लपके गए शानदार कैच और रोहित शर्मा के थ्रो पर रन आउट के बारे में घोष ने कहा, ''फील्डिंग में अनुमान लगाना काफी अहम है। विराट कवर्स और प्वाइंट में फील्डिंग करते आये हैं। उन्हें पता है कि गेंद कहां जाएगी और क्या प्रभाव होगा। वह हालात को दूसरों की तुलना में जल्दी भांप लेते हैं।''
उन्होंने आगे रोहित शर्मा को लेकर बात की और कहा, ''रोहित के साथ भी ऐसा ही है। वह गेंद को जल्दी भांप लेता है और इसके पीछे अनुभव के साथ कुदरती काबिलियत भी है।'' रोहित शर्मा ने एक शानदार थ्रो चलते पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज डेरिल मिचेल को रन आउट कराया था। दोनों ही दिग्गज खिलाड़ियों ने शानदार फील्डिंग पहले वनडे मैच में की थी, जबकि कई युवा खिलाड़ी संघर्ष करते नजर आए थे।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, न्यूजीलैंड में फील्डिंग करना बेहद कठिन होता है। इसके पीछे के कई कारण हैं। एक तो यह है कि न्यूजीलैंड में कई ऐसे मैदान हैं, जहां अन्य खेलों का भी आयोजन होता है। ऐसे में मैदान में कई ऐसे पेच होते हैं, जहां फील्डिंग आसान नहीं होती। दूसरा यह कारण है कि वहां कई मैदान छोटे हैं और कई बार किसी दिशा की बाउंड्री बहुत ज्यादा छोटी होती है। ऐसे में अंदाजा लगाना बेहद कठिन हो जाता है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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