754 रुपये मैच फीस देख दंग रह गए तमीम इकबाल, BCB की कमान संभालते ही बढ़ा दी खिलाड़ियों की सैलरी
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी की एड-हॉक कमेटी के प्रेसिडेंट तमीम इकबाल ने कथित तौर पर देश के घरेलू महिला और पुरुष क्रिकेटरों की सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी की एड-हॉक कमेटी का प्रेसिडेंट पूर्व क्रिकेटर तमीम इकबाल को बनाया है। इस पद पर आने के बाद उन्होंने देश के घरेलू महिला और पुरुष क्रिकेटरों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि वे घरेलू क्रिकेटरों की मैच फीस को जानकर हैरान थे। तमीम इकबाल ने महिला और पुरुष क्रिकेटरों की सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। तमीम को हाल ही में 11 सदस्यों वाली कमेटी का हेड बनाया गया था, जिसे BCB की रेप्युटेशन वापस लाने का काम सौंपा गया था।
ईएसपीएन क्रिकइन्फो के मुताबिक, तमीम इकबाल ने यह जानकर हैरानी जताई कि पहले एक महिला क्रिकेटर को एक दिवसीय मैच के लिए सिर्फ 1000 बांग्लादेशी टका (बीडीटी) - लगभग 8 अमेरिकी डॉलर (754 रुपये) - मिलते थे। ये मैच फीस भी कुछ साल पहले ही बढ़ाई गई थी तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि पिछली सैलरी क्या रही होगी। इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि अब महिला क्रिकेटरों को एक दिवसीय घरेलू मैचों के लिए BDT 15,000 (लगभग 120 यूएस डॉलर), प्रथम श्रेणी मैचों के लिए BDT 20,000 (लगभग 160 यूएस डॉलर) और T20 के लिए BDT 10,000 (लगभग 80 यूएस डॉलर) मिलेंगे।
इसके अलावा, टॉप 36 महिला घरेलू क्रिकेटरों की महीने की सैलरी BDT 30,000 (लगभग 240 यूएस डॉलर) से बढ़ाकर BDT 40,000 (लगभग 320 यूएस डॉलर) कर दी गई है। तमीम इकबाल ने इस ऐतिहासिक फैसले पर कहा, "यह शायद आइडियल न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से एक सुधार है, यह देखते हुए कि एक बार में कितना बढ़ाया जा सकता है, इसकी लिमिट होती है।" उन्होंने कहा, "पिछले तीन-चार सालों में सैलरी में बहुत कम बढ़ोतरी हुई है। मुझे लगता है कि पिछले सैलरी स्ट्रक्चर में खिलाड़ियों को बहुत कम पैसे मिलते थे। ये खिलाड़ी कड़ी मेहनत करते हैं और क्रिकेट उनकी कोशिशों की वजह से है। कम से कम, वे सही सैलरी के हकदार हैं।"
पुरुष घरेलू क्रिकेटरों की सैलरी भी बढ़ी है। कैटेगरी A के खिलाड़ियों को BDT 65,000 (लगभग 540 USD) मिलेगा, जबकि कैटेगरी B और C के खिलाड़ियों को क्रम से BDT 50,000 (लगभग 415 USD) और BDT 40,000 (लगभग 333 USD) मिलेंगे। फर्स्ट-क्लास मैच फीस BDT 70,000 (लगभग 583 USD) से बढ़ाकर BDT 100,000 (लगभग 833 USD) कर दी गई है। 37 साल के पूर्व क्रिकेटर, जिन्होंने 391 इंटरनेशनल मैच बांग्लादेश के लिए खेले हैं, उन्होंने माना है कि घरेलू क्रिकेटरों को पूर्व बहुत ही कम पैसे मिलते थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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