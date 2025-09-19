Shoaib Malik wants Pakistan to change mindset give advice to play with different combination on particular venue उनके पास इतना दिमाग है...शोएब मलिक का सब्र टूटा, टीम की प्लेइंग इलेवन पर खड़े किए सवाल, Cricket Hindi News - Hindustan
उनके पास इतना दिमाग है...शोएब मलिक का सब्र टूटा, टीम की प्लेइंग इलेवन पर खड़े किए सवाल

शोएब मलिक ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अलग-अलग वेन्यू के लिए प्लेइंग इलेवन में बदलाव करने की सलाह दी है। उनका मानना है कि पाकिस्तान की टीम को अपने माइंडसेट में बदलाव करना होगा।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 07:28 PM
एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की टीम ने लीग स्टेज में तीन मुकाबले में दो जीतकर सुपर-4 में जगह बनाने में कामयाब रही। हालांकि उसके लिए सुपर-4 की राह आसान नहीं होने वाली है। पहले ही मुकाबले में उसे भारत का सामना करना पड़ेगा, जिसने उसे लीग स्टेज में सात विकेट से हराया था। इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम भारत के सामने काफी कमजोर नजर आ रही थी और इस वजह से पाकिस्तान के शोएब मलिक का मानना है कि टीम को अपने माइंडसेट में बदलाव करना होगा। भारत के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले के लिए मलिक ने सुझाव दिया है कि पाकिस्तान की टीम को अलग-अलग वेन्यू की परिस्थितियों के आधार पर टीमों का चयन करने की जरूरत है।

शोएब मलिक ने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''देखिए हम तो यहां बैठकर बहुत सारे आईडिया दे रहे हैं, संयोजन बता रहे, बैटिंग ऑर्डर बता रहे। लेकिन जिन्होंने करना है, पहले ते यो चेक करना पड़ेगा, उनको भी इतना दिमाग है कि इतनी गहराई में सोच सके। तो फिर आप आईडिया जरूर दें और कुछ चीजें समझ में आ जाएं।''

उन्होंने आगे कहा, ''अफगानिस्तान के साथ जो फाइनल में टीम खेली थी वो अलग वेन्यू था। शारजाह का वेन्यू, पर जब आप एशिया कप खेलने आएं है, आपने उसी संयोजन के साथ खेला, क्यों? क्योंकि वो जीती हुई थी। भाई, कड़ीशन बदल जाती हैं। जैसे आप बैटिंग कर रहे हैं कि सबको होना चाहिए, तो आप भी तो फ्लेक्सिबल हो ना। जब वेन्यू बदल रहा है, परिस्थितियां अलग मांग कर रही हैं, अलग संयोजन मांग कर रही हैं। आप भी तो करो ना, एक्टिव रहो. तो वो वो हो नहीं पा रहे।''

