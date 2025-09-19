उनके पास इतना दिमाग है...शोएब मलिक का सब्र टूटा, टीम की प्लेइंग इलेवन पर खड़े किए सवाल

शोएब मलिक ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अलग-अलग वेन्यू के लिए प्लेइंग इलेवन में बदलाव करने की सलाह दी है। उनका मानना है कि पाकिस्तान की टीम को अपने माइंडसेट में बदलाव करना होगा।

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की टीम ने लीग स्टेज में तीन मुकाबले में दो जीतकर सुपर-4 में जगह बनाने में कामयाब रही। हालांकि उसके लिए सुपर-4 की राह आसान नहीं होने वाली है। पहले ही मुकाबले में उसे भारत का सामना करना पड़ेगा, जिसने उसे लीग स्टेज में सात विकेट से हराया था। इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम भारत के सामने काफी कमजोर नजर आ रही थी और इस वजह से पाकिस्तान के शोएब मलिक का मानना है कि टीम को अपने माइंडसेट में बदलाव करना होगा। भारत के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले के लिए मलिक ने सुझाव दिया है कि पाकिस्तान की टीम को अलग-अलग वेन्यू की परिस्थितियों के आधार पर टीमों का चयन करने की जरूरत है।

शोएब मलिक ने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''देखिए हम तो यहां बैठकर बहुत सारे आईडिया दे रहे हैं, संयोजन बता रहे, बैटिंग ऑर्डर बता रहे। लेकिन जिन्होंने करना है, पहले ते यो चेक करना पड़ेगा, उनको भी इतना दिमाग है कि इतनी गहराई में सोच सके। तो फिर आप आईडिया जरूर दें और कुछ चीजें समझ में आ जाएं।''