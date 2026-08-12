इंग्लैंड में खुलेगी पाकिस्तान की कलई, बाबर आजम ब्रिगेड को शोएब अख्तर ने चेताया; बोले- मेजबान यह गलती नहीं करेगा
Pakistan tour of England 2026: बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड में तीन टेस्ट मैच खेलने हैं। पूर्व दिग्गज पेसर शोएब अख्तर ने आगामी सीरीज से पहले पाकिस्तान को चेताया है।
पाकिस्तान ने हाल ही में वेस्टइंडीज दौरे पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ कराई। वेस्टइंडीज ने पहला मैच 90 रनों से जीता जबकि पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट में आठ विकेट से अपने नाम किया। यह बाबर आजम की बतौर टेस्ट कप्तान वापसी के बाद पहली सीरीज थी। पाकिस्तान को अब 19 अगस्त से इंग्लैंड में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। सीरीज से पहले बाबर आजम ब्रिगेड को पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने चेताया है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड टीम वैसी गलती नहीं करेगी, जैसी वेस्टइंडीज ने की। यह सीरीज 2020 के बाद पाकिस्तान का इंग्लैंड का पहला दौरा होगा। यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 का हिस्सा है। पाकिस्तान अंक तालिका में आठवें पायदान पर है।
इंग्लैंड में खुलेगी पाकिस्तान की कलई
अख्तर को लगता है कि इंग्लैंड में पाकिस्तानी की कलई खुलेगी क्योंकि मेजबान टीम अपने यहां सीम फ्रेंडली कंडीशन तैयार करके बाब आजम ब्रिगेड की बैटिंग की कमजोरियों को उजागर करने की कोशिश करेगी। जियो न्यूज के मुताबिक, अख्तर ने एक लोकल स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म को दिए इंटरव्यू में कहा, ''इंग्लैंड वैसी गलती नहीं करेगा जैसी वेस्टइंडीज ने की थी, जिससे पाकिस्तान जीतने की स्थिति में आ गया। वे सीम फ्रेंडली कंडीशन तैयार करेंगे, जिसे हैंडल करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा।''
तीन साल बाद विदेश में मिली जीत
बता दें कि पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को हराकर घर के बाहर तीन साल बाद टेस्ट जीत हासिल की थी। पाकिस्तान ने इससे पहले 2023 में श्रीलंका दौरे पर टेस्ट मैच अपने नाम किया था। तब भी बाबर आजम कप्तान थे। उसके बाद, शान मसूद ने लगभग तीन साल तक पाकिस्तान टेस्ट टीम की संभाली। ऑस्ट्रेलिया में शान मसूद के नेतृत्व में पाकिस्तान को 3-0 से सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा, फिर साउथ अफ्रीका में 2-0 और फिर बांग्लादेश में 2-0 से हार मिली। पाकिस्तान को विदेशी धरती पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में मुश्किल हुई है। बाबर आजम के कप्तान के तौर पर वापस आने के बाद इंग्लैंड दौरा एक बार फिर पाकिस्तान की घर से बाहर अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता को परखेगा।
इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान टेस्ट सीरीज का शेड्यूल
पहला टेस्ट: 19–23 अगस्त, 2026 — हेडिंग्ले, लीड्स
दूसरा टेस्ट: 27–31 अगस्त, 2026 — लॉर्ड्स, लंदन
तीसरा टेस्ट: 9–13 सितंबर, 2026 — एजबेस्टन, बर्मिंघम
इंग्लैंड दौरे के लिए पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वॉड: बाबर आजम (कप्तान), आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अली उस्मान, अज़ान अवैस, इमाम-उल-हक, खुर्रम शहज़ाद, मोहम्मद अब्बास, मुहम्मद गाजी गोरी, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शान मसूद, उबैद शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, मुहम्मद अवैस जफर।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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