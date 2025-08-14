Shoaib Akhtar question Head Coach Mike Hesson qualities for odis after pakistan lose series vs west indies कोच माइक हेसन पर बरसे शोएब अख्तर, कहा- गलत नीतियों का नतीजा, खिलाड़ियों की गलती नहीं, Cricket Hindi News - Hindustan
Shoaib Akhtar question Head Coach Mike Hesson qualities for odis after pakistan lose series vs west indies

कोच माइक हेसन पर बरसे शोएब अख्तर, कहा- गलत नीतियों का नतीजा, खिलाड़ियों की गलती नहीं

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा है कि माइक हेसन टी20 के अच्छे कोच हैं लेकिन वनडे फॉर्मेट के लिए उनकी क्या क्वालिटी है, इसके बारे में नहीं पता।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 08:04 PM
पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में 202 रनों से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। टीम के शर्मनाक प्रदर्शन की जमकर आलोचना हो रही है। पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर सीनियर खिलाड़ियों के बाद अब टीम नए हेड कोच माइक हेसन को भी जमकर खरी खोटी सुनाई है। पाकिस्तान की टीम ने पहले और दूसरे मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन तीसरे मैच में टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। पाकिस्तान की टीम 295 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 92 रन ही बना सकी। अख्तर ने कहा कि गेंदबाजी के अनुकूल परिस्थितियों में पाकिस्तानी बल्लेबाज अच्छा खेलने में सक्षम नहीं हैं।

शोएब अख्तर ने कहा, ''माइक हेसन अच्छे टी20 कोच हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि उनके पास वनडे के लिए क्या क्वालिटी है। इस फॉर्मेट में, अगर आप अच्छे खिलाड़ियों की नहीं लेंगे, तो यही होता है। जब तक आप बेहतर ऑलराउंडर, बल्लेबाज, गेंदबाज और स्पिनर नहीं उतारेंगे, आपको पूरे 50 ओवर नहीं मिलेंगे। इस फॉर्मेट में आप आसानी से काम नहीं चला सकते।"

उन्होंने आगे कहा, ''ये गलत नीतियों का नतीजा है, खिलाड़ियों की गलती नहीं है। आपके खिलाड़ियों की सीमिंग कड़ीशन में पोल खुलेगी। अब इस पुनर्निर्माण प्रक्रिया को एक नया नाम दिया गया है, एक संयोजन बना रहा है। शुक्र है कि पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क यहां नहीं थे। जहां भी ऐसी परिस्थितियां होंगी, हमारे खिलाड़ियों की पोल खुलेगी।"

पाकिस्तान की टीम को तीसरे वनडे में जीत के लिए 295 रनों का लक्ष्य मिला था। इसके जवाब में पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही उसने तीसरे ओवर में मात्र आठ रन के स्कोर पर अपने तीन विकेट गंवा दिये। सैम अयूब, अब्दुल्लाह शफीक और कप्तान मोहम्मद रिजवान को जेडेन सील्स ने बिना खाता खोले ही पवेलियन भेज दिया। सील्स का अगला शिकार बाबर आजम (नौ) बने। आगा सलमान ने अपनी टीम के लिए सर्वाधिक 30 रनों की पारी खेली। उन्हें गुडाकेश मोती ने अपनी गेंद पर कैच आउट किया। हसन नवाज (13) और नसीम शाह छह रन बनाकर आउट हुये।

वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने पाकिस्तान की पूरी टीम को 29.2 ओवर में 92 के स्कोर पर समेट कर पाकिस्तान के खिलाफ 34 साल बाद वनडे सीरीज में 202 रनों से जीत दर्ज की।