'युद्ध के बाद पहली बार मिल रहे', भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर शोएब अख्तर ने उगला जहर

पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले के लिए सभी टिकट बिक चुके हैं। अख्तर ने कहा कि दोनों टीमें युद्ध के बाद पहली बार मिल रहे हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 10:20 PM
शोएब अख्तर ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर बड़ा बयान दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का छठा मुकाबला रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने इस हाईवोल्टेज मुकाबले के लिए कम टिकट बिक्री की खबरों को खारिज कर दिया। उनका मानना है कि ये सब बाहर की बातें हैं और सब कुछ बिक गया है। कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि इस मैच के लिए टिकट बिकने के लिए बचे हुए हैं और दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के कारण आगामी मैच के लिए कोई हाइप नहीं है।

शोएब अख्तर ने पीटीवी स्पोर्ट्स से कहा, ''भावनाएं चरम पर हैं। अब हम (पाकिस्तान) युद्ध के बाद पहली बार भारत से मिल रहे हैं। जरा सोचिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैच हाऊसफुल ना हो। किसी ने मुझसे कहा कि टिकट अनसोल्ड जा रहे हैं। मैंने कहा, 'आप क्या कह रहे हैं? सब कुछ बिक गया है, ये सब बाहर की बातें हैं। टिकट के दाम काफी ज्यादा हैं।''

कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सभी खेल संबंध खत्म करने की मांग उठ रही है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का बहिष्कार करने की मांग तेज हो गई है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इसी वजह से इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग को एक सप्ताह से अधिक समय के लिए स्थगित कर दिया गया था।

सरकार की नई खेल नीति के अनुसार, भारत पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय मुकाबले नहीं खेलेगा, लेकिन एशिया कप और आईसीसी प्रतियोगिताओं जैसे बहुपक्षीय टूर्नामेंट खेल सकता है।

