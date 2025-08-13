पाकिस्तान की करारी हार पर शोएब अख्तर का खून खौला, फिर खोल दी टीम की पोल
शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खराब प्रदर्शन के लिए जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि गेंद थोड़ा हरकत करती है तो बल्लेबाज मुश्किल में पड़ जाते हैं।
पाकिस्तान की टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज ने तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की। 202 रनों की जीत के साथ ही वेस्टइंडीज 1991 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ पहली द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने में सफल रहा। इस करारी हार के कारण पाकिस्तान की जमकर आलोचना हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने मोहम्मद रिजवान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान की टीम को खराब प्रदर्शन के लिए जमकर तलाड़ लगाई है।
शोएब अख्तर ने कहा, ''हमारे पास एक्सप्रेसिव और विस्फोटक प्रतिभा थी, और हम उसी तरह खेलते थे। हम किसी एक पर निर्भर नहीं रहते थे, सभी साथ मिलकर खेलते थे। कोई भी बचने का तरीका नहीं खोजता। माहौल बदल गया है और पिछले 10-15 सालों में हर कोई अपने लिए खेलने लगा है। हर कोई अपने औसत के लिए खेल रहा है। इरादा अपने देश के लिए मैच जीतने का होना चाहिए।''
उन्होंने आगे कहा, ''हमें इटेंट में बदलाव की जरूरत है। माइंडसेट और वैसा माहौल बनाना होगा। आपको मौजूदा क्रिकेट के हिसाब से खेलना होगा। इसे समझना कितना मुश्किल है? हल्का सा सीम होता है तो मुश्किल पड़ जाती है, रावलपिंडी की पिच लेकर नहीं घूम सकते।'' इससे पहले भी शोएब अख्तर ने पाकिस्तान की कई कमजोर कड़ी को उजागर किया है।
वेस्टइंडीज के लिए शाई होप ने 94 गेंद पर नाबाद 120 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और पांच छक्के शामिल हैं। उनकी इस शानदार पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 294 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम इसके जवाब में 29.2 ओवर में 92 रन पर ढेर हो गई। उसके केवल तीन बल्लेबाज ही दोहरे अंक में पहुंचे, जिनमें सलमान आगा ने सर्वाधिक 30 रन बनाए। जेडन सील्स ने 7.2 ओवर में 18 रन देकर छह विकेट लिए। वेस्टइंडीज ने दूसरे एकदिवसीय मैच में पांच विकेट से जीत हासिल कर सीरीज को बराबर किया और फिर तीसरे मैच में भी दबदबा बनाया।