पाकिस्तान की हार बर्दाश्त नहीं कर पाए शोएब अख्तर, लाइव टीवी पर नकवी को बताया जाहिल और नाकाबिल
शोएब अख्तर ने पाकिस्तान की टीम के टी20 विश्व कप 2026 में भारत से हारने के बाद बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की खिंचाई की। उन्होंने मोहसिन नकवी को जाहिल और नाकाबिल करार दिया। भारत ने 61 रनों से पाकिस्तान को हराया।
T20 World Cup 2026 के लीग मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया। इस हार के बाद पाकिस्तान की टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर अपने बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी पर भड़क गए। शोएब अख्तर ने ऑन एयर मोहसिन नकवी को जाहिल और नाकाबिल बता दिया। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने 61 रनों से पाकिस्तान को हराया और सुपर 8 का टिकट कटाया।
मैच के बाद शोएब अख्तर भारतीय न्यूज चैनल एबीवी न्यूज पर लाइव थे। इस दौरान एंकर ने उनसे उनका पहला रिऐक्शन चाहा तो शोएब ने कहा, "अगर मुझे आप अपने चैनल का चेयरमैन बना दें तो मुझे क्या पता चैनल कैसे चलाते हैं? ऐसे ही एक बंदे को नहीं पता कि कैसे क्रिकेट चलानी है और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है। अब क्या कर सकते हैं। अब कैसे चलेगी टीम? आप एक बंदे को आप कह रहे हैं आप सुपरस्टार बनाया हो वह आपको एक मैच नहीं जिता सकता। आपने उसको स्टार बनाया हुआ है, जो एक दस खबर नहीं कर सकता अरे भाई जब आप इस किस्म के स्टार बनाओगे, चुनोगे, पिक करोगे तो फिर आपको यही मसला होगा।"
ये भी पढ़ेंः T20 World Cup 2026 Points Table: 3 टीमें टूर्नामेंट से हुईं बाहर, भारत समेत इन 2 टीमों ने सुपर 8 में बनाई जगह
रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से फेमस शोएब अख्तर ने आगे कहा, "दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम पता है क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम यह है कि आप इनकंपेटेंट (नाकाबिल) बंदे को बड़ी जॉब दे दें। आप जब इनकंपेटेंट और जाहिल बंदे को बड़ी जॉब दे देंगे ना, तो वो मुल्क की तबाही कर देंगे। वो किसी भी तारीख की तबाही कर देगा। मिसाल आपके सामने है। समझदार आप खुद हैं।" भले ही शोएब ने अपने इस बयान में नकवी का नाम नहीं लिया, लेकिन इस समय बोर्ड के चेयरमैन वही हैं तो उनका कहना नकवी के लिए ही था।
ये भी पढ़ेंः पाकिस्तान पर मंडराया T20 World Cup से बाहर होने का खतरा, जानिए क्या है ग्रुप ए का सिनेरियो
पाकिस्तान की टीम को टी20 विश्व कप 2026 के मैच में हार मिली और यह टी20 विश्व कप के मैचों में पाकिस्तान की आठवीं हार है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक टी20 विश्व कप के इतिहास में 9 मुकाबले खेले गए हैं और 8वीं बार पाकिस्तान को भारत ने हराया है। एक बार ही पाकिस्तान को जीत मिली थी, जब दुबई में 2021 के टी20 विश्व कप में पाकिस्तान ने बाबर आजम की कप्तानी में मैच जीता था। हैरानी की बात ये है कि एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तीन मैच खेले गए थे और उन तीनों ही मैचों में पाकिस्तान को हार मिली थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें