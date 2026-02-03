Cricket Logo
एक दशक बाद पाकिस्तान को ऐसा कप्तान मिला...शोएब अख्तर ने सलमान की तारीफों के बांधे पुल

Feb 03, 2026 08:34 pm ISTHimanshu Singh
पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगामी टी20 विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए श्रीलंका पहुंच गई है। पाकिस्तान ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया तीन मैचों की टी20 सीरीज में करारी शिकस्त दी और तीनों मैच जीते। सीरीज खत्म होने के बाद पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने टीम के कप्तान सलमान अली आगा के प्रदर्शन की तारीफ की है। उनका मानना है कि एक दशक बाद पाकिस्तान को ऐसा कप्तान मिला है जो टीम को सबसे पहले प्राथमिकता देता है और अपनी व्यक्तिगत जगह का बलिदान देने से भी नहीं हिचकिचाता।

पाकिस्तान ने टी20 विश्व कप में भारत के खिलाफ मुकाबले को बॉयकॉट करने का फैसला किया है। पाकिस्तान विश्व कप से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया को धमाकेदार तरीके से तीनों मैचों में हराया। पाकिस्तान ने पहला मैच 22 रन, दूसरा मैच 90 रनों से और तीसरा मैच 111 रनों से जीता। ऑस्ट्रेलिया की टीम में कई बड़े नाम मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सलमान अली आगा तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। आगा ने तीन मैचों में 120 रन बनाए। दूसरे मैच में उन्होंने 40 गेंद में 76 रन बनाए, जोकि उनका करियर बेस्ट स्कोर भी है।

शाहिद अफरीदी ने कहा, ''पाकिस्तान को अच्छा कप्तान मिल गया है। एक दशक में पहली बार, एक ऐसा आदमी है जो पाकिस्तान की टीम को पहले रखता है। यह पहली बार है जब मैंने देखा कि हमारे पास ऐसा कप्तान है जो टीम की भलाई के लिए अपनी खुद की जगह (बल्लेबाजी क्रम में) का बलिदान दे रहा है।''

सलमान ने लाहौर से कोलंबो रवाना होने से पहले मीडिया से कहा कि टीम को यह फैसला रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के तुरंत बाद टीम मैनेजर द्वारा बता दिया गया था। उन्होंने कहा, “हम बोर्ड के साथ अनुबंधित खिलाड़ी हैं और सरकार तथा बोर्ड ने जो भी फैसला लिया है सभी खिलाड़ी उसके साथ हैं।” सलमान ने स्पष्ट किया कि टी20 विश्व कप केवल भारत के खिलाफ खेलने तक सीमित नहीं है और टीम श्रीलंका में हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करने और टूर्नामेंट जीतने के इरादे से जा रही है। उन्होंने कहा, "हमारे तीन अन्य ग्रुप मैच हैं और हम सभी जीतकर अगले दौर के लिए क्वालीफाई करने की कोशिश करेंगे।"

