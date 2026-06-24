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दुखदः शोएब अख्तर के घर पसरा मातम, सगे भाई शाहिद अख्तर का हुआ देहांत; सदमे में हैं पूर्व क्रिकेटर

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान
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शोएब अख्तर के बड़े भाई का निधन हो गया है। इससे उनका परिवार सदमे में है। उनके भाई का नाम शाहिद अख्तर था। उनके निधन की पुष्टि खुद शोएब अख्तर ने सोशल मीडिया के जरिए की है।

दुखदः शोएब अख्तर के घर पसरा मातम, सगे भाई शाहिद अख्तर का हुआ देहांत; सदमे में हैं पूर्व क्रिकेटर

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसके पीछे की वजह यह है कि उनके सगे भाई का निधन हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज ने खुद इस बात की पुष्टि सोशल मीडिया के जरिए की है। उनके बड़े भाई का नाम शाहिद अख्तर था। शोएब के करियर में बड़ा योगदान उनके भाई का था। ऐसे में वह इस समय बहुत ज्यादा मिस अपने भाई को कर रहे होंगे। पूरा परिवार उनका सदमे में है, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी। अभी करीब 5 साल पहले उनकी मां का देहांत हो गया था। ऐसे में कुछ ही सालों में शोएब अख्तर के घर दूसरी बार मातम छाया है।

सोशल मीडिया पर साझा किया भावुक पोस्ट

शोएब अख्तर ने अपने बड़े भाई शाहिद अख्तर के निधन की जानकारी सोशल मीडिया पर दी और एक भावुक संदेश साझा किया। उनके सोशल मीडिया पोस्ट को भारत में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उनके सारे सोशल हैंडल भारत में बैन हैं, लेकिन उनके पोस्ट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "बड़े गम के साथ आपको सूचित कर रहा हूं कि मेरे बड़े भाई शाहिद अख्तर का निधन हो गया है। वह अल्लाह के पास लौट गए हैं। नमाज ए जनाजा के समय और स्थान के बारे में आपको सुबह जानकारी दी जाएगी।"

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शोएब के करियर में था उनका अहम योगदान

क्रिकेट के मैदान पर अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों के दिलों में खौफ पैदा करने वाले शोएब अख्तर जानते हैं कि उनकी क्रिकेट की यात्रा में बड़े भाई का कितना योगदान था। कई बार शोएब अख्तर ने इस बात का जिक्र किया है कि उनके पूरे परिवार ने उनके पूरे करियर के दौरान उनके लिए मेहनत की थी। ऐसे में बड़े भाई का साया सिर से उठ जाना शोएब और उनके पूरे परिवार के लिए कभी ना भरने वाला जख्म है।

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क्रिकेट जगत और फैंस जता रहे हैं संवेदनाएं

जैसे ही शोएब के भाई शाहिद अख्तर के निधन की खबर सामने आई, वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम और खुद उनके फैंस ने उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने भी इस कठिन समय में शोएब अख्तर और उनके परिवार को ढांढस बंधाया है। बता दें कि 2021 में शोएब अख्तर की मां ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था और अब 5 साल के बाद उनके भाई का देहांत हो गया है। इस वजह से वे और भी ज्यादा गमगीन होंगे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

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Shoaib Akhtar
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