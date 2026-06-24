दुखदः शोएब अख्तर के घर पसरा मातम, सगे भाई शाहिद अख्तर का हुआ देहांत; सदमे में हैं पूर्व क्रिकेटर
शोएब अख्तर के बड़े भाई का निधन हो गया है। इससे उनका परिवार सदमे में है। उनके भाई का नाम शाहिद अख्तर था। उनके निधन की पुष्टि खुद शोएब अख्तर ने सोशल मीडिया के जरिए की है।
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसके पीछे की वजह यह है कि उनके सगे भाई का निधन हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज ने खुद इस बात की पुष्टि सोशल मीडिया के जरिए की है। उनके बड़े भाई का नाम शाहिद अख्तर था। शोएब के करियर में बड़ा योगदान उनके भाई का था। ऐसे में वह इस समय बहुत ज्यादा मिस अपने भाई को कर रहे होंगे। पूरा परिवार उनका सदमे में है, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी। अभी करीब 5 साल पहले उनकी मां का देहांत हो गया था। ऐसे में कुछ ही सालों में शोएब अख्तर के घर दूसरी बार मातम छाया है।
सोशल मीडिया पर साझा किया भावुक पोस्ट
शोएब अख्तर ने अपने बड़े भाई शाहिद अख्तर के निधन की जानकारी सोशल मीडिया पर दी और एक भावुक संदेश साझा किया। उनके सोशल मीडिया पोस्ट को भारत में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उनके सारे सोशल हैंडल भारत में बैन हैं, लेकिन उनके पोस्ट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "बड़े गम के साथ आपको सूचित कर रहा हूं कि मेरे बड़े भाई शाहिद अख्तर का निधन हो गया है। वह अल्लाह के पास लौट गए हैं। नमाज ए जनाजा के समय और स्थान के बारे में आपको सुबह जानकारी दी जाएगी।"
शोएब के करियर में था उनका अहम योगदान
क्रिकेट के मैदान पर अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों के दिलों में खौफ पैदा करने वाले शोएब अख्तर जानते हैं कि उनकी क्रिकेट की यात्रा में बड़े भाई का कितना योगदान था। कई बार शोएब अख्तर ने इस बात का जिक्र किया है कि उनके पूरे परिवार ने उनके पूरे करियर के दौरान उनके लिए मेहनत की थी। ऐसे में बड़े भाई का साया सिर से उठ जाना शोएब और उनके पूरे परिवार के लिए कभी ना भरने वाला जख्म है।
क्रिकेट जगत और फैंस जता रहे हैं संवेदनाएं
जैसे ही शोएब के भाई शाहिद अख्तर के निधन की खबर सामने आई, वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम और खुद उनके फैंस ने उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने भी इस कठिन समय में शोएब अख्तर और उनके परिवार को ढांढस बंधाया है। बता दें कि 2021 में शोएब अख्तर की मां ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था और अब 5 साल के बाद उनके भाई का देहांत हो गया है। इस वजह से वे और भी ज्यादा गमगीन होंगे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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